PS Plus: svelati i primi giochi gratis di giugno 2024

Un wrestler, una spugna e un poliziotto sotto copertura entrano in un bar: ecco i primi giochi gratis di PS Plus nel catalogo di giugno 2024

A ridosso del mese entrante, il catalogo estivo ha appena alzato i veli sui primi giochi gratis per tutti gli iscritti a PS Plus: a partire dal 4 giugno 2024, tre titoli saranno disponibili per gli abbonati. Si parte con AEW: Fight Forever, il titolo di wrestling di THQ Nordic. Al di là del potenziale non del tutto realizzato, a detta della stampa di settore, il consenso generale verte sul gameplay divertente alla base di ogni scontro. A seguire abbiamo il revival della serie beat-em-up di SEGA ad opera di Dotemu, Streets of Rage 4. Il gioco rimette Axel e il suo gruppo di ex poliziotti al centro delle furibonde strade urbane del futuro, nel caos più totale dopo la dipartita di Mr. X. E il terzo gioco, come potete vedere dal tweet, è…

I primi tre giochi gratis di giugno 2024 per PS Plus

Ecco a voi i giochi mensili di PlayStation Plus per il mese di giugno:

🤜 Streets of Rage 4

🧽 SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake

🤼 AEW Fight Forever

Sempre da THQ Nordic abbiamo l’ultimo dei primi giochi gratis per gli iscritti a PS Plus, il platformer SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, anch’esso ottenibile il 4 giugno 2024. Ad occuparsene è stato il team di sviluppo Purple Lamp, a cui dobbiamo il remake del predecessore spirituale, Battle for Bikini Bottom Rehydrated. Tutti e tre i titoli saranno disponibili per gli iscritti al servizio a prescindere dal piano di abbonamento. Questi ultimi hanno tempo fino a lunedì prossimo, 3 giugno, per redimere i giochi precedenti, ad eccezione di EA Sports FC 24 che resterà disponibile fino al 18 del mese (visibilità che ad Electronic Arts non farà altro che del gran bene).

Ora sta a voi dirci la vostra: siete soddisfatti della line-up di inizio estate? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.