C on questo articolo vi elencheremo 5 motivi per cui abbonarsi a Disney+, diventata in pochissimo tempo una delle piattaforme streaming più importanti

Nella storia dell’audiovisivo pochi eventi hanno cambiato il mercato, l’equilibrio delle major e tutto ciò che ne consegue. La guerra dei brevetti, il digitale e certamente anche la nascita delle piattaforme streaming sono alcune di queste tappe.

Netflix e Amazon sono sempre più interessate a partecipare a festival di cinema importanti per promuovere i loro contenuti, mentre Disney+ come sappiamo non ne avrebbe neanche bisogno. Dopodiché si può pensare comprensibilmente che la piattaforma di cui quest’oggi ci occupiamo, è solo un contenitore dei classici d’animazione e poco altro. Non è assolutamente così. Di seguito vi elencheremo 5 motivi per cui abbonarsi a Disney+.

Le saghe cinematografiche – 5 motivi per cui abbonarsi a Disney+

Un motivo non indifferente risiede nella possibilità di recuperare intere saghe cinematografiche. Essendo Star Wars proprietà del colosso statunitense di cui discutiamo, troverete su Disney+ tutti i film della saga, gli original televisivi come The Mandalorian e tutte le serie animate ambientate nell’universo dei Jedi.

Se perciò siete fan dell’opera ideata da George Lucas non potete non possedere un abbonamento a Disney+. Oltre a tutto ciò trovate anche altre importantissime saghe come quella di Alien, completa di tutti film e spin off. Siete fan di John McClane? Sulla piattaforma trovate tutta la saga di Die Hard. Avete nostalgia della saga degli X –Men dopo i recenti fallimenti cinematografici? Su Disney+ è disponibile tutta la saga. Avrete anche la possibilità di rivivere le avventure nei mari dei Caraibi insieme a Capitan Jack Sparrow.

L’animazione – 5 motivi per cui abbonarsi a Disney+

Le serie animate sono sempre più un panorama accolto da moltissimo pubblico, pensiamo a Rick e Morty o a Bojack Horseman, serie derivative che hanno inventato un piccolo immaginario. Disney+ invece vi mette a disposizione due serie classiche per eccellenza: I Simpson e Futurama. Impossibili da non conoscere, specialmente i Simpson, sono un’opportunità per recuperare un periodo dell’audiovisivo molto diverso da quello attuale. Vi ricordo che la prima puntata della celebre famiglia di Springfield è del 1989.

Certamente potete anche godervi i classici Disney che dopo essere usciti al cinema o con accesso Vip sono disponibili con un normale abbonamento. Perciò da Biancaneve a Raya e l’ultimo drago troverete tutti i film d’animazione della Walt Disney Studios. In aggiunta a questa ricca offerta troverete anche tutti i film Pixar, tra cui Luca, uscito proprio il 18 giugno 2021 senza nessun sovrapprezzo.

Il Marvel Cinematic Universe – 5 motivi per cui abbonarsi a Disney+

È il progetto cine-televisivo più imponente che sia mai stato fatto e tutti film, le serie, potete trovarle su Disney+. Da Iron Man di Jon Favreau ad Avengers Endgame tutti i film sono disponibili. Gli unici mancanti sono i film dedicati a SpiderMan che presto saranno inseriti. Oltre alla quantità del Marvel Cinematic Universe filmico, una novità recente è quella televisiva poiché la quarta fase è raccontata anche dagli show rilasciati su Disney+ come WandaVision, The Falcon And The Winter Soldier e Loki. Presto usciranno altre serie e il catalogo diventerà ancora più ricco. Così come per Star Wars se siete appassionati dell’MCU l’abbonamento a Disney+ è strettamente necessario. Inoltre, per i più giovanissimi, ci sono anche tantissime serie animate dedicate ai supereroi di casa Marvel.

I documentari di National Geographic – 5 motivi per cui abbonarsi a Disney+

Se non foste interessati alla finzione e tutto ciò che offre la piattaforma nei riguardi di film e serie televisive, la collezione di documentari del National Geographic potrebbe fare al caso vostro. Anche in questa direzione documentaristica sono tantissimi i contenuti, poiché il focus dell’offerta audiovisiva è talmente ampio da coinvolgere tantissimi argomenti. Potete trovare spazio e esplorazione, animali e natura, misteri dell’antichità e moltissimo altro. Un’altra serie da non sottovalutare che propone l’offerta National Geographic è una serie di documentari che raccontano le vite d’importanti uomini e donne del passato. Attualmente la serie Genius, così si chiama, si compone di tre stagioni antologiche in cui narra la vita di Albert Einstein, Pablo Picasso e Aretha Franklin.

Il catalogo Star – 5 motivi per cui abbonarsi a Disney+

Ultimo importante motivo per abbonarsi a Disney+ è il catalogo Star in continuo aggiornamento con prodotti esterni alla piattaforma e original. Come sapete, non sempre film e serie tv presenti in una piattaforma sono disponibili in tutti i Paesi del mondo. Perciò se in America su Netflix è presente una quantità di film non è scontato che ci siano anche su Netflix Italia.

Questa considerazione è utile per dire che alcune serie sono sviluppate da altri network e distribuiti esclusivamente sul catalogo Star. Una di queste è Dollface, uno dei prodotti più interessanti della piattaforma. Disponibile su Hulu ma in Italia distribuita solo da Disney+, lo show televisivo rappresenta una bellissima proposta che racconta di quanto siano fondamentali la solidarietà femminile e il femminismo odierno di cui si discute tanto. Insieme a Dollface ci sono altre serie assolutamente imperdibili che purtroppo non hanno avuto un destino felice poiché cancellate quasi subito. Tra queste ultime vi consigliamo High Fidelity con Zoe Kravitz e Scream Queens con Emma Roberts, Ariana Grande, Lea Michele e Jamie Lee Curtis.

Conclusioni

Come avete notato durante la lettura, Disney+ è assolutamente cresciuta e ogni mese si arricchisce di nuovi contenuti. In data 14 maggio la piattaforma contava circa 103, 6 milioni di abbonati, pensate ben 70 milioni di abbonati in solo anno. Certamente l’offerta audiovisiva non ha ancora quella velocità di produzione che invece rappresenta la forza di Netflix, eppure il catalogo attuale ha comunque tantissimo da offrire, spaziando per diversi target. Un altro motivo se vogliamo, minore rispetto ad altri, è la possibilità di ritrovare tutti gli show Disney Channel con i quali molti della generazione Z (nati dopo il 1995) sono cresciuti. Da Hannah Montana con Miley Cyrus a Lizzie Mcguire con Hilary Duff, potrete rivivere il periodo della vostra infanzia o adolescenza.

