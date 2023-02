Peppa Pig: il gameplay trailer per il ritorno su console, Avventure intorno al Mondo

Le Avventure intorno al Mondo di Peppa Pig stanno per arrivare, e il nuovo gameplay trailer non è certo una porcata: ve lo mostriamo

È facile a volte dimenticare che Bandai Namco si occupa anche di titoli su licenza, ma tra un Tekken 8 e un Pac-Man World RePAC l’arrivo di un trailer di gameplay per Peppa Pig: Avventure intorno al Mondo può sorprendere più di altri annunci. Ebbene sì, una delle icone più amate dai giovanissimi è pronta a fare il suo ritorno nel regno videoludico, con una collaborazione che in pochi avrebbero potuto prevedere. Il team di sviluppo Outright Games ha infatti unito le forze con Hasbro per rimettere la maialina sotto le luci della ribalta di PC e console, dopo quanto visto due anni fa.

Peppa Pig e un trailer di gameplay: ben poco di cui dire “Snort, snort” nelle Avventure intorno al Mondo

Questo nuovo Avventure intorno al Mondo, il cui trailer di gameplay è visibile qui sotto, è infatti il seguito de La Mia Amica Peppa Pig, classe 2021. Il titolo, ponendosi come avventura interattiva, replica con fedeltà impressionante gli scenari apprezzati dai più piccoli sugli schermi televisivi dal 2004 ad oggi. E come lascia intendere il nome del gioco, questa volta le pozzanghere dell’amata suina bidimensionale non saranno certo solo quelle del suo cortile. Al contrario, la vedremo visitare New York, Los Angeles, la Germania, la Spagna e, tra molti altri Paesi, persino la nostra cara vecchia Italia.

Come avrete visto qui sopra, nessuno scenario è fuori questione: Peppa potrà salire sui sedili dei taxi gialli newyorchesi, ammirare i fondali subacquei australiani e, dopo aver calpestato lo zerbino reale a dovere, anche entrare a Buckingham Palace. Al di là di una limitazione alle sole versioni digitali per PS5, PC, Xbox Series X ed S, il formato fisico è previsto su tutte le console. Segnate dunque il 17 marzo 2023 sui calendari per i vostri piccoli gamer in erba: il gioco sarà disponibile, oltre naturalmente alle console già menzionate, anche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Snort, snort!

Ora sta a voi dirci la vostra: vi aspettavate l'annuncio?