Sony: finalizzata l’acquisizione di Bungie

A seguire alle dichiarazioni rilasciate su Twitter da parte del team di sviluppo americano, Hermen Hulst di PlayStation Studios ha aggiunto che ha sempre ammirato i giochi ambiziosi e rivoluzionari di Bungie e la loro particolare attenzione alla creatività e alla community aggiungendo anche che non vede l’ora di passare più tempo insieme a Jason Jones (CEO di Bungie) e tutto il suo team. E voi che ne pensate? Siete entusiasti dell’ufficialità di questa notizia? Che vi aspettate ora dalla software house? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!

L’acquisizione di Bungie da parte di Sony porterà il team di sviluppo di Seattle sotto l’ombra della multinazionale giapponese, rimanendo però una software house che continuerà a lavorare su giochi multipiattaforma ed inoltre continuando ad essere coordinati dal proprio team di gestione. Lo stesso studio americano con un tweet si è detto entusiasta per il futuro della loro azienda e ispirati a riunire giocatori da tutto il mondo, indubbiamente grazie a questo accordo concluso ufficialmente , il futuro appare florido.

Lo scorso gennaio Sony aveva annunciato l’acquisizione di Bungie, studio che ha dato i natali ad Halo e Destiny , ora dopo che è stato confermato ufficialmente dalla stessa società nipponica la software house statunitense entra a far parte del mondo PlayStation . Annuncio che è stato riportato direttamente dalle pagine del blog del team di sviluppo americano e conseguentemente a valanga la notizia è stata riportata sui social.

Jacopo Stella

Nato nel 1995 a Roma, cresciuto a calcio e videogiochi. Partito dalla preistorica Ps One, ho lasciato il Joystick soltanto per assaporare il mondo Nintendo e per scrivere. Grandissimo appassionato di cinema, letteratura e primi romani senza panna, grazie.