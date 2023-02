Sconti ECOVACS Deboot: ecco i migliori prodotti in offerta

Due prodotti in particolare ci sembrano i migliori, stiamo parlando degli sconti su due modelli di Ecovacs Deboot, vediamoli insieme

Se state cercando un modo per rendere la vostra pulizia domestica più facile ed efficiente, i robot aspirapolvere di ECOVACS sono la soluzione ideale. Grazie alla loro tecnologia all’avanguardia, questi robot aspirapolvere possono navigare autonomamente attraverso la vostra casa, aspirando polvere e sporco in modo efficace e senza alcuno sforzo da parte vostra. In questo post, vi presenteremo le migliori offerte su questi fantastici prodotti, in modo da poter scegliere il modello che fa per voi a un prezzo conveniente.

ECOVACS DEEBOT X1 TURBO | Sconti ECOVACS Deboot

ECOVACS DEEBOT X1 TURBO è un robot aspirapolvere di ultima generazione, che garantisce una pulizia completa e profonda della vostra casa in modo del tutto autonomo. Grazie alla sua tecnologia avanzata, questo modello è in grado di navigare in modo intelligente tra gli ostacoli, aspirando polvere e sporco con efficacia ed efficienza. Dotato di una potente ventola Turbo, questo robot aspirapolvere riesce a raccogliere anche le particelle di polvere più piccole, assicurando un’igiene perfetta in ogni angolo della vostra casa. Inoltre, grazie alla sua connessione Wi-Fi, potrete controllare il vostro DEEBOT X1 TURBO da remoto tramite l’app ECOVACS, programmando la pulizia e monitorando lo stato del robot in tempo reale.

Tra le caratteristiche prinicipali, inoltre, vanta una copertura fino a 360 metri quadri, un panno doppio di lavaggio e un monitoraggio in tempo reale. Il prezzo originale era di 1299€, con uno sconto del 33% potrete portarlo a casa a soli 899€. Affrettatevi perché avete tempo fino al 26/02/2023.

(in offerta su amazon.it) ECOVACS DEEBOT X1e OMNI, Il Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti con Stazione di Pulizia Multi-Funzione, 5000 Pa, Elusione Ostacoli AIVI 3.0, OZMO Turbo 2.0, 260 min, 3D map, Assistente Vocale Yiko Lavaggio panni e asciugatura panni di lavaggio ad aria calda automatica e pulizia automatica: Dopo il lavaggio DEEBOT ritorna alla stazione e lava in automatico i panni, la macchina pompa l'acqua sporca nel serbatoio di scarico e asciuga i panni con l'aria calda, mantenendoli puliti evitando la formazione di odori sgradevoli; la stazione di pulizia è in grado di eseguire la pulizia automatica con un tocco, pompare l'acqua sporca nel serbatoio acque di scarico, senza bisogno di frequenti smontaggi e lavaggi

ECOVACS DEEBOT T9+ | Sconti ECOVACS Deboot

ECOVACS DEEBOT T9+ è un robot aspirapolvere di fascia alta, dotato di tecnologie avanzate che lo rendono uno dei modelli più potenti e intelligenti sul mercato. Grazie alla sua tecnologia TrueDetect 3D, questo robot aspirapolvere è in grado di rilevare gli ostacoli e gli oggetti presenti sul suo percorso, evitandoli in modo autonomo e preciso. Inoltre, il DEEBOT T9+ è dotato di una spazzola a rullo, che garantisce una pulizia profonda dei tappeti e delle moquette.

Ma le sue funzionalità non si fermano qui: questo modello è in grado di lavare i pavimenti grazie alla sua tecnologia OZMO Pro 2.0, che garantisce una pulizia ancora più completa. Infine, con la sua connessione Wi-Fi, potete controllare il vostro DEEBOT T9+ da remoto tramite l’app ECOVACS, programmando la pulizia e monitorando lo stato del robot in tempo reale.

Il prezzo originale del prodotto era di 899€, ma approfittando dello sconto del 33% sarà possibile fino al 26 marzo acquistare il prodotto a soli 599€. Cosa aspetti?

Cosa ne pensi di questi sconti Ecovacs Deboot? fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.