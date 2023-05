PlayStation Showcase: mostrato il trailer del singleplayer di Street Fighter 6

Durante il PlayStation Showcase di ieri sera Capcom ha mostrato un nuovo trailer di Street Fighter 6 dedicato alla modalità per giocatore singolo

Ormai manca davvero poco all’uscita di Street Fighter 6, il nuovo capitolo della storica saga di picchiaduro targati Capcom. Il gioco sarà pubblicato in tutto il mondo tra poco più di una settimana e già da qualche tempo è disponibile una demo che permette a tutti i giocatori interessati di provarlo in anteprima.

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo avuto modo di vedere il titolo in azione diverse volte ma a quanto pare la compagnia sembra avere ancora in serbo qualcosa per tutti i fan. Durante il PlayStation Showcase di ieri sera infatti Capcom ha mostrato un nuovo trailer di Street Fighter 6 dedicato alla modalità per giocatore singolo.

Il nuovo trailer di Street Fighter 6 mostra alcuni stralci della storia

Street Fighter 6 si sta preparando per la sua imminente uscita globale e a sorpresa ha mostrato nuove scene del World Tour. Questa nuova modalità storia per giocatore singolo è ambientata nell’universo di Street Fighter e vi permetterà di creare un combattente unico da usare come protagonista.

Il vostro personaggio potrà essere personalizzato liberamente sia nell’aspetto fisico che nello stile di combattimento e potrete sfruttarlo per interagire tutti i 18 leggendari maestri come Chun-Li e Ryu. Inoltre nella modalità World Tour sarete anche liberi di spostarvi liberamente attraverso le aree open world e sfidare qualsiasi avversario vi si pari davanti.

Street Fighter 6 sarà disponibile dal 2 giugno per PC, PS4, Ps5, Xbox One e Xbox Series X | S.