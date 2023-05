PlayStation Showcase: annunciata la modalità VR di Resident Evil 4 Remake

Durante il PlayStation Showcase di ieri Capcom ha annunciato che Resident Evil 4 Remake si aggiornerà con una modalità VR esclusiva per il PSVR2

Il remake di Resident Evil 4 ha riscosso un grandissimo successo e dal lancio ad oggi Capcom ha continuato ad arricchirlo con nuovi contenuti. Qualche settimana dopo l’uscita è stato aggiunto mercenari e a quanto pare ora è previsto l’arrivo anche di un’altra modalità completamente nuova. Durante il PlayStation Showcase di ieri Capcom ha annunciato che Resident Evil 4 Remake si aggiornerà con una modalità VR esclusiva per il PSVR2.

Preparatevi a vivere Resident Evil 4 Remake in modo nuovo grazie al VR

In Resident Evil 4 Remake i giocatori hanno avuto modo di vivere un’avventura davvero inquietante, ma presto potranno farlo in un modo del tutto nuovo. I possessori di PSVR2 potranno avvicinarsi ancora di più all’acclamata storia di sopravvivenza di Leon S. Kennedy con il DLC gratuito Resident Evil 4 VR Mode in arrivo esclusivamente per coloro che possiedono il gioco per PS5.

Il PlayStation Showcase ha offerto ai fan entusiasti un primo sguardo al gameplay, dimostrando come il controller PlayStationVR2 Sense renda i sistemi di gioco fondamentali ancora più coinvolgenti e intuitivi come la parata degli attacchi nemici. Per il momento purtroppo non si sa ancora per quando è prevista l’uscita di questa modalità ma, appena ci saranno delle novità in merito, ve lo comunicheremo prontamente.

Resident Evil 4 Remake è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S, mentre il DLC dedicato alla realtà virtuale arriverà in futuro esclusivamente per PSVR2.