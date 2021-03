Ratchet and Clank: a breve disponibile l’aggiornamento gratuito per PS5 del reboot del 2016

Ratchet and Clank, il reboot della serie uscito su PS4 e disponibile gratis sul PS Store riceverà un aggiornamento gratuito per PS5

Mentre cresce e si fa decisamente spasmodica l’attesa continua per Ratchet and Clank: Rift Apart, i fan del reboot del 2016 della serie action avranno qualcosa da rigiocare. Insomniac Games ha appena annunciato su Twitter che Ratchet and Clank su PS4 riceverà un aggiornamento gratuito per PS5 ad aprile. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Ratchet and Clank: il gioco si rifà il look grazie all’aggiornamento gratuito per PS5

Il nuovo update gratuito per Ratchet and Clank su PS5 consentirà al gioco di girare a 60 fotogrammi al secondo sulla nuova console di Sony. Anche chi non ha mai giocato il titolo le cose, dunque, si fanno interessanti. Al momento, infatti, il titolo è gratuito sul PlayStation Store fino al 31 marzo come parte dell’iniziativa “Play at Home”. Altri titoli disponibili gratuitamente includono Subnautica, ABZU, Enter the Gungeon, Rez Infinite, Paper Beast e altri.

Ratchet & Clank (2016) will be playable in 60 FPS on PS5 after a new update in April! As part of the Play at Home campaign, download the game for free now through 3/31. #RatchetPS4https://t.co/Iw6CMNByFU pic.twitter.com/VEFiW3IMWK — Insomniac Games (@insomniacgames) March 29, 2021

Ai tempi in cui fece il suo debutto, il titolo fu apprezzato particolarmente per la veste grafica, il divertimento offerto, la ricchezza e la qualità dell’offerta che guardava anche ai precedenti capitoli della serie. Per quanto riguarda Ratchet e Clank: Rift Apart, l’attesissimo titolo uscirà l’11 giugno per PS5 e presenterà opzioni per 4K / 30 FPS e 60 FPS a risoluzione inferiore. Il gioco vedrà Ratchet e Clank collaborare per fermare un collasso dimensionale e il malvagio imperatore che minaccia di cancellare tutta la realtà. Maggiori informazioni al riguardo qui.

