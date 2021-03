Obi-Wan Kenobi: il via alle riprese in aprile

Obi-Wan Kenobi, la serie TV evento prodotta e distribuita da Disney Plus inizierà le riprese ad aprile 2021

Obi-Wan Kenobi è la serie evento prodotta e distribuita da Disney Plus, spin-off della saga di Star Wars e incentrata sul maestro Jedi. Dopo una lunga attesa è stato annunciato che le riprese inizieranno ad aprile 2021, con il protagonista che sarà Ewan McGregor.

L’attore aveva già dato il volto al personaggio nella trilogia del prequel e qui, si ritroverà dieci anni dopo gli avvenimenti del capitolo La vendetta dei Sith. Nell’ultimo capitolo il maestro Jedi aveva assistito al suo allievo Anakin Skywalker trasformarsi nel terribile Darth Vader e ora, con questa mini serie evento rivedremo entrambi, scoprendo cosa succederà tra loro.

Production begins soon on Obi-Wan Kenobi, a special event series coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/9z49eW9Vgx

— Star Wars (@starwars) March 29, 2021