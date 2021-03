Terraria: sul gioco arrivano le mod!

Dopo anni dal rilascio, tramite lo Steam Workshop arriva il supporto alle mod nello storico survival-crafter Terraria

Il crafter-survival a scorrimento laterale Terraria offre finalmente il supporto alle mod di Steam Workshop e ci sono un sacco di nuovi modi per modificare il titolo, con gli scaffali del Workshop ben riforniti. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Terraria: le mod includono campi da golf e molto altro!

L’aggiornamento 1.4.2 è arrivato oggi, introducendo diversi nuovi modi per modellare l’esperienza di base di Terraria grazie alle mod di Steam Workshop. Sebbene siano possibili (in passato) mod più avanzate attraverso software quali TModLoader, ora potete caricare le vostre mappe direttamente nel workshop di Steam o importare pacchetti di risorse similarmente a Minecraft. Questi possono essere usati per rivisitare completamente Terraria con sprite personalizzati, importare nuove colonne sonore o introdurre localizzazioni guidate dai fan nel testo del gioco.

Per far aumentare l’hype degli appassionati di lunga data, alcuni siti hanno sottolineato la presenza di una selezione di mod “Developer’s Choice”. Questa include due campi da golf e alcuni pacchetti di texture di esempio. Lo sviluppatore della serie di mod in questione ha anche messo insieme una lunga guida al modding sui forum ufficiali di Terraria, che copre praticamente tutto, dalla creazione di mod all’elenco delle mod sullo Steam Workshop.

Ovviamente, Terraria ha visto nel tempo una sana e produttiva scena di modding. Oltre al supporto dello Steam Workshop, l’aggiornamento include anche una lunga lista di correzioni di bug e modifiche al bilanciamento. All’inizio di questo mese, Terraria ha superato il record di 35 milioni di vendite su tutte le piattaforme. Sì, queste includono anche Stadia, su cui il gioco ha vissuto una parentesi particolarmente difficile.

Vi terremo aggiornati sui futuri sviluppi in merito. Restate sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata ad Instant-Gaming.com.