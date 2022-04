Rainbow Six Siege PG Nationals Spring 2022: regolamento e squadre!

Fra poche ore avrà inizio l’edizione 2022 dei Rainbow Six Siege PG Nationals: scopriamo insieme il regolamento, il montepremi, ma soprattutto le squadre in gara

Nonostante l’arrivo di Rainbow Six Extraction e l’annuncio di Mobile, continua ad essere evidente a tutti gli appassionati del settore che il titolo di punta della serie di Ubisoft è sempre e comunque Rainbow Six Siege. Ed è proprio fra poche ore che avranno inizio i Rainbow Six PG Nationals Spring 2022, la rappresentazione perfetta di come la partnership fra PG eSports ed Ubisoft continua ad essere fondamentale per il mercato dei tornei esportivi. Il torneo avrà inizio domani, 13 aprile, e la prima giornata sarà trasmetta interamente in diretta sul canale ufficiale di Rainbow6IT, dando inizio alla stagione competitiva annuale dello sparatutto di Ubisoft.

Saranno otto le squadre a sfidarsi, su sette diverse mappe (Bank, Chalet, Clubhouse, Coastline, Kafe Dostoyevsky, Oregon e Villa) in una prima fase che andrà a determinare quali team passeranno poi a quella dei playoff, che si terrà a partire dal 20 giugno. Ad oggi, da regolamento della wiki ufficiale, la finale è prevista per il mese di agosto. Il team che si aggiudicherà il titolo finale dei PG Nationals Spring 2022 potrà partecipare, a rappresentazione dell’Italia, alla Challenger League Europea. La regola fondamentale di questo nuovo split, che lo differenzia dalle precedenti edizioni dei PG Nationals, è che almeno tre membri su cinque di ciascuna squadra devono essere residenti sul nostro territorio. Un cambiamento che ha portato ovviamente le squadre a stravolgersi e che ha consentito a molti giocatori della seconda divisione del circuito, il Be Serious, di fare un salto in avanti.

Manca pochissimo e noi non vediamo l'ora che inizi il PGNATS di Rainbow Six 2022 ☄️Segnatevi bene la data d'inizio perché sarà uno split memorabile! 💯

Seguite tutte le partite sul nostro canale Twitch ➡️ https://t.co/lJuZspQsr8 #rainbowsixsiege #PGNATS pic.twitter.com/8ZROLAOwAE — Rainbow Six IT (@Rainbow6IT) April 12, 2022

Vediamo insieme le otto squadre partecipanti al Rainbow Six Siege PG Nationals Spring 2022

Gli otto team che parteciperanno al PG Nationals Spring 2022 sono i seguenti:

Macko : i vincitori dell’ultimo Winter Split e che vantano tra le loro fila il giovanissimo (e altrettanto promettente) Edoardo “T3b” Treglia

: i vincitori dell’ultimo Winter Split e che vantano tra le loro fila il giovanissimo (e altrettanto promettente) Edoardo “T3b” Treglia Mkers : unico team italiano nella storia che fino ad oggi è riuscito ad entrare nel club del Six Invitational

: unico team italiano nella storia che fino ad oggi è riuscito ad entrare nel club del Six Invitational Totem : una squadra nata pescando praticamente tutti i membri dal Be Serious

: una squadra nata pescando praticamente tutti i membri dal Be Serious Hmble : squadra composta da giocatori della seconda divisione e da altri presi in altri circuiti

: squadra composta da giocatori della seconda divisione e da altri presi in altri circuiti Axolotl : provenienti dal Promotion Tournament

: provenienti dal Promotion Tournament IGP : veterani e presenti sulla scena sin dal primo campionato italiano

: veterani e presenti sulla scena sin dal primo campionato italiano Outplayed : altrettanto veterani, arrivati in Top 4 nella prima edizione dei PG Nationals

: altrettanto veterani, arrivati in Top 4 nella prima edizione dei PG Nationals eSport Empire: squadra composta al 100% da giocatori del Be Serious

E questo è tutto per quel che riguarda le squadre partecipanti e il regolamento del Rainbow Six Siege PG Nationals Spring 2022 che inizierà domani, 13 aprile.