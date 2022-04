Capcom Fighting Collection: sono disponibili il nuovo trailer ed i preordini

Siete pronti a tirare mazzate come una volta? Se la vostra risposta è sì allora non potete perdervi Capcom Fighting Collection in arrivo a fine giugno

Per gli amanti dei cabinati da sala giochi, del retrogaming e dei picchiaduro vecchia scuola è in arrivo Capcom Fighting Collection (24 giugno) per Nintendo Switch, PS4, PC e Xbox One. Il gioco si presenta dunque con un nuovo trailer e con la possibilità di preordinarlo già da ora per ricevere alcuni bonus, ma andiamo avanti con un po’ di ordine.

Capcom Fighting Collection: è tempo di mazzate vecchia scuola

Dopo Arcade Stadium, gli appassionati del genere potranno dunque tornare a menare le mani con Capcom Fighting Collection che include una decina di classici del genere. Come già detto sopra, il titolo è in arrivo a fine giugno, ma se lo si preordina già da ora si potrà ricevere una “combo di bonus” con 18 remix e nuove illustrazioni. Il tutto per circa una quarantina di Euro.

I titoli presenti in questa raccolta sono dunque Darkstalkers, Night Warriors, Vampire Savior, Vampire Savior 2, Vampire Hunter 2, Red Earth / War-Zard, Cyberbots, Super Puzzle Fighter II Turbo, Hyper Street Fighter II ed infine Super Gem Fighter MiniMix.

Li avete già provati tutti oppure li avete intravisti in una serie decisamente videoludica come Hi Score Girl (disponibile su Netflix)? In ogni caso siamo certi che si tratta di un titolo davvero imperdibile per chi vuole rivivere le vecchie glorie del passato su console, oltre che su PC, e per chi vuole avvicinarsi al genere partendo dalle origini.

Ad ogni modo, mentre aspettiamo pazientemente che arrivi giugno, che ne dite di ingannare l’attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!