Impostare una canzone come suoneria iPhone (senza iTunes)

In questa mini guida vi spiegheremo come impostare una canzone come suoneria del vostro iPhone, anche senza passare attraverso iTunes

La suoneria di iPhone è diventata praticamente un simbolo della moderna rivoluzione degli smartphone. Tutti ormai sanno riconoscere l’iconico trillo. Ma forse ormai comincia anche a passare di moda in favore della vecchia abitudine di utilizzare le nostre canzoni preferite. Ovviamente Apple consente di utilizzare un file MP3 come suoneria personalizzata sui proprio iPhone. Vediamo come fare!

Impostare una canzone come suoneria iPhone, passando da iTunes

Il software iTunes è nato per organizzare i file multimediali all’interno dei dispositivi Apple. Inizialmente venne presentato per l’acquisto di brani musicali, tuttavia col passare del ha permesso di acquistare anche film e altri contenuti multimediali. Oggi le funzionalità legate ai contenuti multimediali sono stati separate in diverse applicazioni specifiche sui dispositivi Apple. Mentre iTunes è diventato uno strumento per sincronizzare e trasferire file da PC a dispositivi mobili e viceversa. Motivo per cui nei dispositivi MacOS di ultima generazione non sarà possibile gestire i file MP3. Nessun problema invece per i PC Windows. Vediamo comunque come fare, passo passo:

Preparazione del file audio

Aprire iTunes e collegare l’iPhone. Aggiungere l’MP3 alla libreria multimediali di iTunes. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul brano e scegliere “Ottieni informazioni”. Fare clic sulla scheda “Opzioni”. Impostare istanti di inizio e fine per personalizzare la lunghezza della suoneria Fare clic su “OK”.

Convertire l’MP3 in AAC e trasferire su iPhone

Fare nuovamente clic sul file che contiene la canzone. Scegliere “Crea versione AAC”. iTunes convertirà il segmento del brano specificato in un nuovo brano. Trascinare la nuova versione AAC fuori da iTunes e in una cartella a piacere. Eliminare la versione di 30 secondi da iTunes. Aprire la cartella contenente il file AAC di 30 secondi precedentemente estratto da iTunes Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere “Rinomina” per modificare l’estensione del file da .m4a a .m4r e confermare. Fare doppio clic su di esso e verrà aggiunto alla libreria di suonerie di iTunes. Sincronizzare l’iPhone. Ora si può accedere alle impostazioni di iPhone ed impostare il brano come suoneria.

Una procedura un po’ macchinosa, non trovate? Tra l’altro come già anticipato, nelle ultime versioni di iTunes per MacOS questa operazione non è più possibile. Fortunatamente esistono delle alternative.

Impostare una canzone come suoneria iPhone, senza iTunes

Passare i file per iTunes sembra quasi un passaggio irrinunciabile per poter immettere dei file all’interno di un iPhone. In realtà non è proprio così. Applicazioni come AnyTrans permettono di impostare una qualsiasi canzone come suoneria del proprio iPhone in modo semplice ed intuitivo. AnyTrans sostanzialmente permette di fare quasi automaticamente i vari passaggi che erano previsti in iTunes. Potremo convertire automaticamente un file MP3 come formato m4r che è l’unico formato accettato da iPhone per le suonerie. Tra l’altro AnyTrans permette di gestire anche altri formati come WMA, WAW o FLAC. Quindi praticamente qualsiasi file audio può essere trasformato in suoneria per iPhone.

Vediamo come fare:

Scaricare e installare l’app di AnyTrans sul nostro PC Avviare l’app e collegare il proprio iPhone via USB Scegliere “Ringtone Maker” dal pannello delle funzionalità a sinistra A questo punto possiamo trascinare il file direttamente all’interno dell’app oppure selezionarlo dal PC, da iTunes o da altri dispositivi Una volta aperto il file, potremo impostare la durata della suoneria ritagliando il brano aperto. Quando il risultato ci soddisfa, basterà fare clic su “Importa su dispositivo” per trasferire la suoneria su iPhone. Ora la suoneria personalizzata sarà disponibile nell’elenco di iPhone.

Molto più semplice no? L’interfaccia grafica di AnyTrans è davvero ottima e facile da utilizzare. Sicuramente è uno dei metodi più semplici per impostare una canzone come suoneria iPhone. Dalla sezione dispositivi mobili è tutto continuate a seguirci!