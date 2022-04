Rainbow Six Mobile: svelati gameplay e trailer

Rainbow Six Mobile è una delle ultime creazioni di casa Ubisoft che ha deciso di svelarsi al mondo con tanto di trailer e gameplay

Forse sarebbe più opportuno dire che Rainbow Six Mobile è stato confermato da Ubisoft, la stessa casa di Assassin’s Creed per dire un titolo, dopo che erano già trapelate alcune informazioni a riguardo. A questo punto non è rimasto altro da fare che fare le cose per bene e rivelare anche gameplay e trailer! Cerchiamo quindi di andare avanti con un po’ di ordine.

Rainbow Six Mobile: diamo uno sguardo più da vicino

Rainbow Six Mobile basa dunque buona parte del suo gameplay sul ben noto Siege e, nonostante si tratti di un titolo per mobile free to play, la qualità non sembra essere niente male. Ci sarà sempre la modalità cinque contro cinque (divisi tra attaccanti e difensori), ma sono state aggiunte anche delle altre mappe con elementi distruttibili, diversi personaggi ed in generale è stata migliorata la giocabilità intera.

Del resto, lavorando a questo titolo da almeno tre anni, era più che auspicabile ritrovarsi per le mani, e qui è proprio il caso di dirlo visto che non stiamo parlando di un gioco per PC o console, un prodotto di un certo calibro. Gli stessi autori del gioco hanno poi sottolineato come, nonostante condividano l’ufficio con i colleghi del team di Siege, loro sono l’unico composto da veterani provenienti sia dal mondo dei tripla A che da quello dai giochi per smartphone.

Da non dimenticare poi che sono già aperte le iscrizioni per una più che imminente versione Alpha, ma è già stato comunque detto che nelle prossime settimane non mancheranno certo pochi “live tests” per avere quanti più feedback possibili.

