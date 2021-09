Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: trailer di fine settembre

Un trailer conclude degnamente il mese di settembre per Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: ecco tutti i contenuti confermati

Quando si tratta di Pokémon, anche nel caso di un remake non si sa cosa tornerà dai giochi precedenti e cosa no, ed è per questo che il trailer di fine settembre per Diamante Lucente e Perla Splendente ha voluto fare un pizzico di chiarezza. Lo abbiamo incluso qui sotto per completezza, ma nel dubbio andremo a sviscerare i dettagli inclusi. Il video si apre con la pesca e la meccanica del miele, con tanto di Combee selvatici. Tuttavia, la nostra curiosità era più rivolta alle feature che richiedevano il touch screen nell’originale, ed è a questo scopo che il video ha fugato i nostri dubbi.

Dopo questo trailer, “non vediamo l’ora” che escano Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente

Chiunque abbia giocato agli originali si aspetterà che in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente torni il PokéKron, e il trailer non perde tempo a mostrarlo in azione. L’interfaccia è pressoché identica alla sua controparte per Nintendo DS, ma per motivi di pragmatismo si trova ora in un angolo dello schermo. Viene anche normale chiedersi che ne è delle MN, o Macchine Nascoste. Ora l’acronimo sta per Mosse Nascoste, ed è ad esse che è stata relegata una delle nuove app per l’orologio virtuale. Il trailer è sibillino in merito, ma il sito chiarisce che non è necessario insegnare mosse inutili ai propri Pokémon.

Anche i Poffin fanno il loro ritorno, con tanto di minigioco culinario ed annessa utilità per le Gare. L’interfaccia di visualizzazione dei singoli Pokémon a quanto pare li mette sulla destra come in Oro HeartGold e Argento SoulSilver (nonché come nelle versioni giapponesi di Oro e Argento), contrariamente alla Sinnoh originale. Il Parco Concordia sembra essere invece soggetto alle limitazioni che già conoscevamo: passeggiate limitate alle creature più graziose… che però possono ora accompagnarci in sei. Gli NPC come Marisio faranno ritorno, e le Palestre tornano alla loro natura più modesta dopo gli stadi di Galar. I giochi escono il 19 novembre.

