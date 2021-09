Pokemon Legends: Arceus, ecco le novità nel nuovo trailer

Game Freak e Pokemon Company hanno appena rilasciato un nuovo trailer di Pokemon Legends: Arceus, presentando una gran quantità di novità che troveremo all’interno del nuovo capitolo

Pokemon Legends: Arceus, situato nella regione di Hisui, ovvero la Sinnoh di cento anni prima, reinventa il franchise di Pokemon traendo spunto dall’epoca Feudale giapponese. Discostandoci da Spada e Scudo, verso un’ambientazione più selvaggia e meno civilizzata, i Pokemon e gli umani non hanno il legame di amicizia che siamo stati abituati a vedere fino agli scorsi giochi.

Un trailer dalle novità interessanti per Pokemon Legends: Arceus

In quest’avventura del tutto inedita, avremo l’obiettivo di riempire il primo Pokedex della regione, e per fare ciò otterremo il Telefono Arc all’inizio del gioco. Per via del suo aspetto, può far ricordare il Mitico Pokemon Arceus. Contiene uno strano potere, e guiderà i giocatori nel loro viaggio. Ma la reale novità presentata all’interno del trailer di Pokemon Legends: Arceus sono i Pokemon speciali, che si dividono in:

Pokemon Speciali Alpha: Pokemon più grandi della norma, dagli occhi illuminati di rosso e più forti rispetto agli altri.

Pokemon più grandi della norma, dagli occhi e più forti rispetto agli altri. Pokemon Speciali Nobili: per via di una misteriosa benedizione, sono molto potenti e pare aiutino la popolazione. I Guardiani si occupano dei Pokemon Nobili, proteggendo il territorio e fornendo cibo ed acqua. Sono Pokemon adorati dal popolo della regione, ma per qualche motivo di recente perdono improvvisamente il controllo. Chiedono aiuto alla Galaxy Expedition Team, e il nostro personaggio della Squadra di Ricognizione dovrà intervenire per calmarli.

Kleavor, Pokemon Nobile, è l’evoluzione di Scyther, causata da speciali minerali nella regione. Ha il corpo rivestito di pietre, che si scheggiano per via delle feroci battaglie. E Mediante il Flauto Celestica, strumento musicale passato tra le generazioni del popolo di Hisui, si potrà evocare un Pokemon speciale cavalcabile, in modo da muoversi velocemente via terra, acqua ed aria. I Pokemon-montatura sono Wyrdeer, Basculegion, Braviary Hisuiano. Infine, un’altra novità in Pokemon Legends: Arceus è indubbiamente il fatto che Jubilife Village sia l’unica città nel gioco; dal trailer possiamo conoscere le varie strutture utili al giocatore.

Commerciante e Parrucchiere : Possibile cambiare vestiti e pettinature.

: Possibile cambiare vestiti e pettinature. Studio Fotografico: Foto-ricordo con il proprio Pokemon

Foto-ricordo con il proprio Pokemon Negozio Generale e Artigiano: Utili per fare rifornimento ed acquistare ricette o materiali.

Utili per fare rifornimento ed acquistare ricette o materiali. I Pascoli: Luogo in cui lasciare i Pokemon catturati.

Pokemon Legends: Arceus uscirà globalmente su Nintendo Switch il 28 gennaio 2022; fino ad allora, attendete con noi altre novità sui giochi della serie e futuri trailer sul nostro sito tuttoteK, e visitate Instant Gaming per giochi a basso prezzo.