Persona 3 Reload: un nuovo trailer “mostra” il doppiaggio inglese!

Dal panel dedicato dell’Anime Expo 2023 è giunto un nuovo trailer di Persona 3 Reload che mette in luce il nuovo doppiaggio inglese del titolo: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Sul palco dell’ultimo, apprezzatissimo, Xbox Showcase è stato ufficialmente presentato anche Persona 3 Reload, il già vociferato remake dell’originale del 2006, insieme allo spin-off tattico di Persona 5, chiamato, per l’appunto, Tactica. I fan sono andati immediatamente in visibilio, tanto è l’apprezzamento e l’affetto verso un terzo capitolo che ai tempi fece storia. Peccato per l’assenza del contenuto di FES, ma a nostro parere è un qualcosa di facilmente rimediabile con un futuro DLC o con riedizioni particolari in stile Atlus (un po’ come è stato fatto con Persona 5 Royal).

Persona 3 Reload: ecco il doppiaggio inglese in un nuovo trailer!

Si sta tenendo in questi giorni, a Los Angeles, l’Anime Expo 2023, convention dedicata al mondo nipponico in tutte le sue forme e che andrà a chiudersi domani, 5 luglio. Dal panel dedicato a Persona 3 Reload è stato mostrato un nuovo trailer del gioco, che per la prima volta ne mostra il gameplay, ma non solo. Novità assoluta per il titolo di Atlus è decisamente il doppiaggio inglese, che abbiamo potuto ascoltare per la prima volta durante proprio l’Anime Expo 2023.

Fra i doppiatori troviamo Heather Gonzalez per Yukari, Zeno Robinson per Junpei, Suzie Yeung per Fuuka, Allegra Clark per Mitsuru e Alejandro Saab per Akihiko. Il trailer lo trovate qua sopra, a metà articolo, e se cercate in rete ne potete trovare un’altra versione identica, ma col doppiaggio originale in giapponese.

Avete visto il nuovo trailer di Persona 3 Reload in cui è possibile ascoltare, per la prima volta, il doppiaggio inglese? Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!