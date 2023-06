Xbox Showcase | Persona 3 Reload annunciato ufficialmente con un trailer!

Sul palco dell’Xbox Showcase andato in onda ieri sera, è stato presentato ufficialmente con un trailer anche Persona 3 Reload, il remake dell’originale di Atlus che era stato erroneamente leakato negli scorsi giorni: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Il palco dell’Xbox Showcase di ieri sera ha dimostrato quanto Microsoft sia tornata in forma smagliante in questa nuova generazione e che, forse, potremo rivivere i fasti dell’era PS3/Xbox 360, con una concorrenza leale che a noi videogiocatori non può che far bene. Tantissimi sono stati gli annunci, dalla data d’uscita ufficiale di Forza Motorsport a Like a Dragon: Infinite Wealth, nonché molte novità a tema Starfield. A dirla tutta, l’azienda che è stata più presente in assoluto è una di quelle che non vi aspettereste mai protagoniste su un palco Xbox: Atlus.

Persona 3 Reload presentato ufficialmente con un trailer: è tempo di tornare a vivere l’ora nascosta

E fra le tante cose che l’azienda ha annunciato ieri sera troviamo proprio il già leakato Persona 3 Reload, remake dell’originale del 2006 in uscita all’inizio del 2024. La sinossi recita:

Vesti i panni di un nuovo studente travolto da un destino inatteso ed entra nell’ora “nascosta” tra un giorno e l’altro. Risveglia un potere incredibile e svela i misteri del Tartaro, combatti per i tuoi amici e lascia un segno indelebile nei loro ricordi.

Atlus ha rinnovato, come è già possibile vedere dal primo trailer che trovate qua nel corpo del testo, sia il gameplay, specialmente sotto il punto di vista del sistema di combattimento, sia il comparto tecnico e grafico. Inoltre, l’audio è stato arricchito con un nuovo doppiaggio inglese, che ai tempi dell’originale era assente. Queste e molte altre novità ci aspettano in Persona 3 Reload. Peccato solo che non sia stato compreso anche il contenuto di FES. Male male. Ad ogni modo, Persona 3 Reload sarà disponibile su Xbox Game Pass a partire dal lancio.

Avete visto il trailer di presentazione di Persona 3 Reload? Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!