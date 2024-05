The Munsters: arriva il film dark diretto da James Wan

Molti giovani di oggi non conosceranno questa serie dark comedy, ma resta il fatto che oggi potrebbe rivedere la luce. La Universal vuole infatti creare un film dark su The Munsters, l’iconica serie tv anni ’60 con protagonista una famiglia di mostri

Sembra che la famiglia Addams non sia l’unica famiglia dark, gotica e piena di mostri come ci si aspettava. Se è vero infatti che la famiglia Addams di recente sia tornata in vita grazie alla serie tv di Netflix su Mercoledì Addams, che tornerà per una seconda stagione, forse sta per tornare dal regno dei morti anche un’altra famiglia di mostri. Parliamo dei Munsters, una sitcom andata in onda su CBC dal 1964 al 1966, che ha mostrato delle divertenti quanto inquietanti gag comiche di mostri che vivono alla giornata come una normale famiglia dei giorni nostri. La cosa curiosa però è che i Munsters dovrebbero tornare sotto forma di film diretto da James Wan, un regista già esperto nel campo horror grazie alla saga di The Conjouring, ma anche nei cinecomics, come il più recente Aquaman e il Regno Perduto.

James Wan dirigerà il film dark di The Munsters, ma non si chiamerà così

Un’altra cosa che incuriosisce è il fatto che questo film non si chiamerà The Munsters, bensì 1313. Questo cambio titolo è voluto per discostarsi dalla classica famiglia dei mostri, per sottolineare quanto questo film sarà più dark e orrorifico rispetto alla versione più allegra e ironica dei personaggi. Il titolo è ovviamente un riferimento all’indirizzo della casa dei mostri, ovvero 1313 Mockingbird Lane. In passato ci sono stati molti tentativi di riportare questi personaggi sullo schermo, con solo il film più recente del 2022 diretto da Rob Zombie, che non ha ottenuto dei riscontri molto positivi.

Non sappiamo se lo sviluppo di questo film sarà un successo, ma probabilmente si vedrà su uno dei canali della NBCUniversal come NBC, Syfy oppure il servizio streaming Peacock. Voi che ne pensate? Conoscevate già questa famiglia? Vi piacerebbe vedere il film? Ditecelo con un commento! Restate sintonizzati su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Hai già un abbonamento a Disney+? Scopri nuovi contenuti su Apple TV o Now TV.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.