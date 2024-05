PlayStation: marketplace mobile in arrivo anche per Sony?

Non solo Xbox: anche PlayStation sembra intenzionata a prendere di petto la sfera mobile con un marketplace tutto per le IP di Sony

Stando ad un’offerta di lavoro recentemente emersa online, Sony sta lavorando al suo marketplace dedicato ai dispositivi smart: il posto in palio consiste infatti in un “architetto per una piattaforma mobile” stando alla descrizione ufficiale di PlayStation. Il personale ricercato consiste in “un ingegnere software con esperienza per progettare la piattaforma tramite la quale sviluppare, pubblicare e mantenere operativi titoli free-to-play.” Nulla di nuovo sotto il sole (specie in fatto di free-to-play), dunque, se contiamo che attualmente Xbox sta pianificando di spaziare oltre le console fisse nel medesimo modo. L’unica cosa che manca in questo caso è un annuncio ufficiale, ma i crismi parrebbero già esserci tutti.

Il possibile marketplace mobile di Sony: cosa cerca lo staff di PlayStation?

L’offerta di lavoro di Sony per il marketplace dichiara che “un individuo in questo ruolo curerà il design e l’implementazione della piattaforma, lavorando in sodalizio con i team interni per connettere i titoli mobile con i servizi PlayStation assicurandosi che tutti i giochi per dispositivi smart rispecchino i nostri standard qualitativi.” Sulla connettività degli account il tempismo potrebbe essere migliore, ma non si può dire che la ricerca di personale non sia mirata. Il titano cobalto sta infatti sondando lo staff di Apple, Kabam, Meta, Tencent, Samsung, Niantic ed altri. Non abbiamo tempistiche o altri dati tangibili in merito. Quel che resta è solo tanta, tanta curiosità.

