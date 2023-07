Hogwarts Legacy: offerta magica da Kinguin!

Accio sconto: l’offerta di Kinguin sferza il prezzo di Hogwarts Legacy con un colpo più tagliente del Sectumsempra di Severus Piton!

Domanda per gli appassionati di Harry Potter e di tutto quanto il Wizarding World: secondo voi, con un’offerta come quella di cui andiamo a parlare oggi, in quale casa di Hogwarts Legacy (per Steam, in questo caso) potrebbe mai finire Kinguin? In effetti c’è di che arrovellarsi, anche solo scegliendo tra il coraggio da Grifondoro nel tagliare il prezzo, l’astuzia da Serpeverde con cui applicare lo sconto. Sia come sia, l’ambiziosa svolta open world della saga fantasy più lucrativa di sempre (contestualizzata nel vago passato antecedente l’ascesa di Voldemort) è ora alla portata di tutte le tasche di Diagon Alley. Senza nemmeno bisogno di usare un Expelliarmus sul borsellino più vicino, peraltro! Okay, entriamo subito nel vivo dell’ultima magia del pinguino imperatore!

Kinguin come Patronum del portafogli: l’offerta su Hogwarts Legacy

Abbiamo bighellonato a sufficienza: in che consiste l’offerta per Hogwarts Legacy? La percentuale, almeno alla stesura dell’articolo, è fissa a quota 35%. In soldoni (o, visto quanto vi ritroverete a spendere, in soldini), questo si traduce in una spesa che non andrà oltre i 40,28 euro. Data la natura fluttuante delle offerte di Kinguin, però, dobbiamo avvertirvi: conviene che ne approfittiate appena potete. Questo highlight fa parte di una lunga sfilza di sconti che il sito intende riservare a svariati titoli nell’arco del periodo estivo. Tra essi trovano infatti posto anche giochi usciti tempo addietro ma con percentuali ancora più elevate, superando la novantina come nel caso di Ori and the Blind Forest (per fare un esempio tra tanti). Insomma, oltre al pinguino di pingue c’è solo il vostro conto!

Ora sta a voi dirci la vostra: ne approfitterete? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale sul sito del pinguino.