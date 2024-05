Dead Dead Demons Dededede Destruction: un tuffo distopico nell’adolescenza su Crunchyroll

L’offerta di Crunchyroll continua ad arricchirsi, aggiungendo anche Dead Dead Demons Dededede Destruction: scopriamo insieme quando sarà disponibile in questo articolo dedicato

Dal 24 maggio, la piattaforma streaming Crunchyroll accoglie Dead Dead Demons Dededede Destruction, trasposizione anime dell’omonimo manga di Inio Asano. Un’opera che ha conquistato critica e pubblico, mescolando elementi di coming-of-age a tinte sci-fi distopiche. La storia ruota attorno a due liceali, Kadode Koyama e Oran “Ontan” Nakagawa. La loro vita ordinaria viene sconvolta dall’apparizione di un’astronave aliena che incombe minacciosamente sul mondo. Nonostante la situazione apocalittica, le due amiche cercano di affrontare la quotidianità, tra scuola, amicizie e prime cotte. Ma ben presto si renderanno conto che la vera minaccia potrebbe non provenire dallo spazio, ma da loro stesse e dalla società in cui vivono.

Dead Dead Demons Dededede Destruction arriva su Crunchyroll!

Un cast stellare e una produzione impeccabile: Dead Dead Demons Dededede Destruction vanta un team creativo d’eccezione. La regia è affidata a Tomoyuki Kurokawa (PSYCHO-PASS), mentre la sceneggiatura è curata da Reiko Yoshida (Violet Evergarden). Il character design e la chief animation direction sono opera di Nobutake Ito (INU-OH), mentre le musiche sono composte da Taro Umebayashi (Space Dandy). A dare voce alle protagoniste troviamo Lilas Ikuta (Hiro-chan in BELLE) e ano (Memocho in [Oshi no Ko]). La sigla originale, “ZeZeZeZettai Seiiki”, è cantata da ano featuring Lilas Ikuta.

Un’esperienza immersiva: La serie anime non si limita a riproporre la trama del manga, ma include scene inedite non presenti nella versione cinematografica uscita in Giappone in due parti. Questo permette di approfondire la psicologia dei personaggi e di esplorare con maggiore dettaglio il mondo distopico in cui vivono. Dead Dead Demons Dededede Destruction non è un semplice anime, ma un’esperienza immersiva che invita a riflettere sulla condizione umana, sul significato della vita e sul futuro del nostro pianeta. Un’opera imperdibile per gli amanti del genere sci-fi distopico e per tutti coloro che cercano un anime profondo e coinvolgente.

La sinossi della serie è la seguente:

Mentre il mondo è minacciato dall’improvvisa comparsa di una misteriosa astronave aliena, le migliori amiche Kadode Koyama e Oran “Ontan” Nakagawa continuano la loro vita liceale. Ma crescendo, si trovano ad affrontare domande esistenziali, imparando le complessità dell’età adulta e che la vera minaccia potrebbe non provenire dall’alto.

E questo è quanto! Accanto a simulcast interessanti come Bartender e Kaiju no.8, l'offerta di Crunchyroll continua ad espandersi anche grazie a Dead Dead Demons Dededede Destruction.

