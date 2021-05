NBA 2K21 è il prossimo gioco gratis su Epic Games Store

Di solito Epic Games svela il prossimo gioco gratis dell’Epic Games Store una settimana prima del suo rilascio, ma la tradizione è stata interrotta proprio in occasione della futura release a costo zero, limitandosi a comunicare l’ arrivo di un gioco misterioso all’interno del proprio shop online. Infine, però, il mistero è stato svelato, e la compagnia ha ufficialmente comunicato che il titolo in questione è NBA 2K21 , l’ultima iterazione del popolare franchise sportivo legato al mondo del basket.

Simone Cantini

Gamer cresciuto all'ombra del tubo catodico, sia in casa che in sala giochi, amante del Giappone in ogni sua forma, traduttore freelance e aspirante musicista non ancora pronto ad appendere lo strumento al chiodo. Su tutto, però, svetta la passione per i videogame, dei quali non rinuncio a parlare in ogni luogo, forma e dimensione, nella speranza di trovare qualcuno disposto ad intavolare una discussione costruttiva.