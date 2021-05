FIFA 21: Kiyan Prince rivive a quindici anni dalla morte

Dopo la tragica e prematura dipartita, Kiyan Prince riceve un omaggio postumo: il giocatore “torna in vita” virtualmente, con FIFA 21

Un nuovo giocatore sta per unirsi alla rosa di FIFA 21, ma l’arrivo di Kiyan Prince si dimostra postumo di quindici anni. Il giocatore dei Queen’s Park Rangers, assassinato tragicamente nel marzo del 2006, è stato omaggiato con una nuova iscrizione alla squadra, con il numero 30 sulla maglietta: l’età che avrebbe il ragazzo se fosse ancora in vita. Electronic Arts ha però deciso di spingersi oltre, dando alla maglietta l’unico giocatore capace di riempirla: lo sforzo congiunto dell’università di Bradford, dello studio di effetti speciali Framestore e dei familiari di Prince, ovvero un modello 3D fedele ai lineamenti che avrebbe ora.

La struggente maglietta numero 30 di Kiyan Prince in FIFA 21

Comprensibilmente, tra i primi a vedere il modello 3D di Kiyan Prince in FIFA 21 è stato il padre Mark. In modo altrettanto comprensibile, la risposta di quest’ultimo è stata all’insegna della commozione. Il dottor Mark Prince ha fondato la Kiyan Prince Foundation in risposta alla perdita del figlio. In un’intervista redatta da Reuters, Mark ha espresso la sua speranza che vedere una giovane speranza all’apice del proprio talento porti altri astri nascenti a fare lo stesso. Similarmente, anche il direttore dei Queen Park’s Rangers ha espresso un pensiero analogo.

La maggior parte dei giovani, stando a Les Ferdinand, potrebbe trarre beneficio dalla comparsa di Kiyan, nella speranza di prevenire altre morti per arma da taglio tra i ragazzi. La fondazione dedicata a Prince mira infatti a combattere proprio questo fenomeno, ormai diffusissimo. Esiste già uno stadio dedicato a commemorare il calciatore. Anche JD Sports includerà il ragazzo nella propria campagna, immortalandolo sui cartelloni che compariranno a breve in tutto il Regno Unito. Il calciatore è disponibile da oggi.

La fondazione dedicata a Prince mira infatti a combattere proprio questo fenomeno, ormai diffusissimo. Esiste già uno stadio dedicato a commemorare il calciatore. Anche JD Sports includerà il ragazzo nella propria campagna, immortalandolo sui cartelloni che compariranno a breve in tutto il Regno Unito. Il calciatore è disponibile da oggi.