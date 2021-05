Uncharted 4: porting PC confermato da un documento Sony

Secondo un documento ufficiale Sony, Uncharted 4 potrebbe essere il prossimo gioco PlayStation a ricevere un porting per PC

All’inizio dell’anno, quando il CEO PlayStation Jim Ryan aveva confermato che Days Gone sarebbe stato rilasciato anche per PC, il boss Sony aveva anche aggiunto che altre produzioni PlayStation avrebbero seguito lo stesso percorso. La conferma di questa volontà era giunta anche in tempi più recenti, in seguito alla comparsa all’interno di Steam della pagina creatori ufficiale di PlayStation, che suggeriva l’arrivo di altri giochi. E stando ad un documento ufficiale diffuso dal colosso nipponico, sembra proprio che il nuovo arrivo sia un vero e proprio pezzo da 90.

Uncharted 4: confermato il porting per PC

Durante l’ultima presentazione trimestrale rivolta agli azionisti, come ci riporta ResetEra, sembra che Sony abbia ufficialmente confermato come Uncharted 4: Among Thieves, lanciato nel 2016 su PS4, verrà in un prossimo futuro distribuito anche su PC. L’action-adventure è stato menzionato proprio in relazione ad una pianificata release per personal computer, sebbene non sia stato fatto un annuncio ufficiale in tal senso. Gli indizi, comunque, seppur in assenza di una conferma effettiva, sembrerebbero proprio puntare in direzione di una tale eventualità.

Se confermato, il titolo Naughty Dog sarebbe la terza grande esclusiva PlayStation a sbarcare su PC, dopo Horizon Zero Dawn ed il già citato Days Gone, che è stato distribuito proprio pochi giorni fa. La saga con protagonista Nathan Drake è sicuramente uno dei franchise più importanti del settore ludico del colosso nipponico, pertanto la release in questione sarebbe davvero un bel colpo per l’utenza PC.

Che cosa ne pensate della strategia Sony e dell’eventuale arrivo di Nate su personal computer? Siamo interessati a conoscere la vostra opinione in merito, pertanto vi invitiamo a scriverci tramite la sezione dei commenti, qua su tuttoteK. Per recuperare giochi a prezzo scontato, invece, vi consigliamo di tenere d’occhio le pagine di Instant Gaming.