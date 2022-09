Nintendo Direct: il trailer di Kirby’s Return to Dreamland Deluxe

Dopo il primo tuffo nel 3D, un trailer annuncia un grande ritorno: il Nintendo Direct ha svelato Kirby’s Return to Dreamland Deluxe

La pallina rosa, terrore di tutti gli orrori lovecraftiani, non tiene certo a stecchetto né sé stessa né tantomeno i suoi fan: il Nintendo Direct di ieri si è avviato alla chiusura con un insospettabile trailer per Kirby’s Dreamland Deluxe. La riedizione di Adventure Wii manterrà dunque il titolo ricevuto sul suolo statunitense, adottando al contempo un nuovo look in cel-shading per i protagonisti. I contorni su personaggi giocabili e nemici ricordano molto da vicino la scelta stilistica di Super Smash Bros. for Nintendo 3DS. Tuttavia, questo è tutto fuorché l’unico dettaglio che abbiamo potuto scorgere.

Il trailer di Kirby’s Dreamland Deluxe al termine del Nintendo Direct

Nel trailer visto durante il Nintendo Direct fa infatti capolino una nuova abilità di copia, che fa di Kirby’s Dreamland Deluxe il secondo titolo ad implementare una trasformazione ad esso esclusiva. Dopo aver introdotto Wrestler mascherato in Fighters 2, nel video possiamo notare il neonato Mecha. Resta da vedere se i contenuti nuovi portano con sé anche idee di level design mai viste prima, o se troveremo altri poteri da assorbire nel gioco completo. Intanto, resta il fenomenale co-op locale, con la scelta per i giocatori da 2, 3 e 4 di impersonare altri Kirby o “limitarsi” ai moveset di Meta Knight, King Dedede e Waddle Dee Aiutante.

Le novità non mancano neanche in fatto di minigiochi. Oltre a quelli che già conosciamo dall’originale, troveremo new entry come la Caccia al tomo di Magolor. Tuttavia, fanno il loro ritorno anche attività da altri capitoli della serie, come il leggendario Kirby Samurai (stavolta fruibile in scontri a quattro giocatori) o, direttamente da Incubo nella Terra dei Sogni per Game Boy Advance, il tennis esplosivo di Bomba pazza. La carne al fuoco non mancherà di certo, sebbene stia ancora cuocendo a fuoco lento. Il gioco infatti non sarà da noi prima del 24 febbraio 2023, che però conta comunque come “questo inverno”.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate dell’annuncio? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.