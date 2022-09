State of Play: annunciato Rise of the Ronin

Il breve, ma intenso, State of Play di ieri sera ci ha fatto tornare nel Giappone feudale grazie a Rise of the Ronin in arrivo il prossimo anno

In questi ultimi giorni i videogiocatori di tutto il mondo possono davvero di aver fatto una bella abbuffata di titoli ed annunci. Basti pensare all’Ubisoft Forward, al Nintendo Direct, ma soprattutto allo State of Play di ieri sera che, tra i vari titoli, ha visto anche lo spuntare di Rise of the Ronin. Ma cerchiamo di capire un po’ meglio le cose!

Rise of the Ronin: tra katana e polvere da sparo

Rise of the Ronin è dunque l’ultima fatica del Team Ninja, già noto per gli svariati capitoli di Dead or Alive, Ninja Gaiden, Hyrule Warriors e Nioh, che riporta i giocatori negli ultimi anni del periodo Edo quando il Giappone stava venendo “occidentalizzato” con le nuove tecnologie degli Stati Uniti e con un’apertura verso il resto del mondo. Se occorre un ripasso potrebbe essere utile rivedere “L’ultimo samurai”.

Ovviamente il giocatore interpreterà un samurai senza padrone, da qui il titolo del gioco, che dovrà scegliere da che parte stare tra le tante fazioni presenti. Naturalmente il tutto sarà condito da una gran bella dose di sangue e combattimenti per poi lavare il disonore in un’esperienza open world! Basta dare un’occhiata al trailer qui sotto per rendersene conto.

Rispetto a quanto visto su Nioh, questo gioco dovrebbe quindi essere un po’ più realistico quindi decisamente non come il “collega” Sekiro. A questo punto la domanda è “quando uscirà?” e la risposta è in un generico 2024 come esclusiva per PS5. Per ulteriori novità in merito vi ricordiamo che il director del titolo, Fumihiko Yasuda, ha già scritto qualcosa sul blog ufficiale della PlayStation.

