CORSAIR presenta la nuova tastiera K60 PRO TKL con switch ottici OPX e una nuova serie di prodotti della linea K70 PRO, scopriamoli insieme in questo articolo dedicato

CORSAIR, azienda leader nella produzione di accessori di alto livello per gamer e content creator, oggi ha annunciato una nuova e straordinaria tastiera opto-meccanica ten-keyless: la K60 PRO KTL.

Questa elegante tastiera assicura l’esperienza gaming del modello K60 PRO in un design compatto privo del tastierino numerico ed assicura prestazioni gaming di livello superiore grazie agli switch opto-meccanici ultra veloci OPX, che si sommano alle molteplici funzionalità di livello professionale.

Switch di livello professionale e look total white

Questi switch di livello professionale sono integrati nella celebre tastiera gaming opto-meccanica K70 PRO OXP. Per i giocatori ora è possibile sfruttare i vantaggi degli switch OPX utilizzando la rinomata K70 PRO SERIES, nelle colorazioni nera o bianca.

Inoltre, una nuova ed elegante tastiera total white e dal design compatto è ora disponibile: una versione in colorazione bianca della tastiera meccanica K70 PRO MINI WIRELESS con fattore di forma 60%. Con queste inedite e straordinarie tastiere a tua disposizione, la vittoria è assicurata.

K60 PRO TKL

La K60 PRO TKL è dotata degli switch opto-meccanici ultra veloci OPX, per prestazioni eccezionali e registrazione rapida degli input grazie alla ridotta distanza di attuazione di solo 1 mm. La corsa incredibilmente fluida e lineare, la rapidità d’azione e l’elevata reattività la rendono la soluzione ideale per esperienze di gioco competitive ed una digitazione naturale.

Non solo: gli switch sono garantiti per 150 milioni di battute. Integrati all’interno del resistente telaio in alluminio della K60 PRO TKL, questi switch ti consentono di portare le tue sessioni di gioco al livello superiore, con prestazioni garantite per anni.

Oltre agli eccezionali switch ottici, la K60 PRO TKL include tutte le caratteristiche distintive di una tastiera gaming ad alte prestazioni. Grazie al fattore di forma senza tastierino numerico, è adatta a qualsiasi spazio, ed è equipaggiata con un pratico cavo USB Type-C in grado di assicurare un Hyper-polling a 8.000 Hz, per input di livello superiore.

È inoltre dotata non solo di resistenti keycap in policarbonato, che offrono un’incredibile e brillante illuminazione RGB per singolo tasto, ma anche di pratici tasti di scelta rapida ideali per controllare contenuti multimediali, volume e funzioni integrate. Regola e personalizza l’illuminazione RGB tramite il potente e versatile software CORSAIR iCUE, che consente di mappare tasti, programmare macro e integrare l’illuminazione sincronizzata con una selezione di titoli di gioco.

K70 PRO OPX

Anche nel modello K70 PRO OPX sono equipaggiati gli switch OPX, che completano il corredo di dotazioni di livello professionale che caratterizzano tutta l’offerta di tastiere CORSAIR dotate di switch ottici.

La tecnologia Hyper-Processing AXON, in grado di trasmettere feedback tattili fino a 8 volte più velocemente delle tastiere gaming standard, uno switch dedicato alla modalità torneo ed una varietà di funzionalità vincenti rendono la K70 PRO OPX l’alleata perfetta per trionfare nelle competizioni più agguerrite, con un elegante design disponibile in colorazione bianca oppure nera.

K70 PRO MINI WIRELESS

È stata infine presentata oggi un’ulteriore tastiera con look total white: la nuova tastiera gaming meccanica K70 PRO MINI WIRELESS con fattore di forma 60%. Questa tastiera interamente personalizzabile e compatta è ora disponibile in un design inedito e brillante e rappresenta la soluzione ideale per la tua moderna postazione gaming, ovunque tu vada.

Disponibilità, garanzia e prezzi

È possibile acquistare la tastiera gaming opto-meccanica senza tastierino numerico K60 PRO TKL RGB, la tastiera gaming opto-meccanica K70 PRO RGB e la tastiera gaming 60% meccanica K70 PRO MINI WIRELESS tramite la rete di rivenditori e distributori autorizzati presente in tutto il mondo.

Le tastiere sono coperte da una garanzia di due anni e dai servizi di assistenza clienti e supporto tecnico disponibili in tutto il mondo. Per i prezzi aggiornati delle tastiere consultare il sito Web o contattare i rappresentanti di vendita o PR locali.

