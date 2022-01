LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, ecco la data d’uscita!

Finalmente, dopo tanta attesa, è stata rivelata la data d’uscita di LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Scopriamola in questa news insieme ad alcuni dettagli di gameplay

Il brand LEGO, negli anni, è diventato sempre più ampio e importante e, soprattutto in campo videoludico, è stato spesso sinonimo e garante di titoli divertenti e dall’alta qualità. Dagli eroi Marvel, ai cattivi della DC, passando per Star Wars. Questi sono alcuni dei crossover che, nel corso del tempo, hanno visto come protagonisti i mattoncini più famosi al mondo. E proprio per quanto riguarda Star Wars, uno dei titoli più attesi è stato ed è tuttora LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, di cui finalmente è stata rivelata la data d’uscita.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, la data d’uscita è fissata per aprile!

La data d’uscita di LEGO Star Wars: The Skywalker Saga è fissata per aprile (come già detto nel titolo che introduce questo paragrafo) e, con esattezza, parliamo del 5 aprile 2022. Mancano circa due mesi e qualche giorno, dunque, all’uscita di questo capitolo. Un capitolo che, come già detto precedentemente, risulta essere uno dei più attesi dell’intero brand videoludico LEGO. Il titolo del gioco, di per sé, dovrebbe lasciarci intendere come mai sia uno dei capitoli più attesi ma, ad aggiungere ulteriore carne al fuoco ed ulteriore hype, ci ha pensato LEGO stessa che ha rilasciato un trailer con una serie di nuovi dettagli di gameplay:

Tutti i film della saga degli Skywalker saranno giocabili, singolarmente o in sequenza. Più di 300 personaggi utilizzabili e giocabili sia in single player che in co-op. E, last but not least, ben 23 pianeti visitabili, tra cui gli iconici: Naboo, Coruscant, Tatooine e tanto altro ancora. Fateci sapere che cosa ne pensate di queste novità e della data d’uscita del titolo. Per farci sapere la vostra vi basta lasciare un commento nell’apposita sezione sottostante.

Per tutte le novità dal mondo videoludico e non solo rimanete sintonizzati su tuttoteK. Per acquistare, invece, videogiochi a prezzo scontato date un’occhiata alle offerte di Instant Gaming.