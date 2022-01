WWE 2K22: fissata la data d’uscita!

Fissata la data d’uscita di WWE 2K22. Con il nuovo trailer, oltre alla data, 2K ha presentato anche alcune novità di gameplay. Scopriamo insieme tutte le novità

Dopo WWE 2K20 (cliccando qui troverete la nostra recensione), 2K aveva deciso di fermare, almeno per un anno, il brand che, negli ultimi anni, aveva prodotto dei capitoli non proprio entusiasmanti o memorabili. Un anno di pausa avrà fatto bene alla serie? Per saperlo ci toccherà attendere la data d’uscita di WWE 2K22, annunciata oggi con un trailer, all’interno del quale vengono mostrate anche numerose novità e dettagli relativi al gameplay. Scopriamo insieme i dettagli.

WWE 2K22: data d’uscita fissata per marzo!

La data d’uscita di WWE 2K22 è stata fissata per marzo, esattamente l’11 marzo. Manca poco, dunque, all’uscita di questo nuovo titolo della serie. Serie che necessitava di uno svecchiamento e, al contempo, di contenuti interessanti. Contenuti che, la stessa 2K, ha presentato in un trailer pochi istanti fa. MyGM, MyFaction e Universe, sono solo alcune delle modalità che saranno presenti nel titolo, sulla cui copertina, quest’anno, apparirà un personaggio capace di unire e attirare diversi utenti di diverse generazioni: Rey Mysterio.

Oltre alle novità principali del gameplay e alla data d’uscita sono stati presentati anche i costi relativi alle diverse versioni del gioco. Parliamo di 60,00 euro per quanto riguarda la versione per quella che ormai possiamo definire old gen e, invece, 70,00 euro per le versioni per PS5 e Xbox Series X/S. Tra le edizioni speciali segnaliamo la Deluxe Edition che, per 100,00 euro, metterà a disposizione un season pass, le versioni per entrambe le generazioni di console e ben 3 giorni di accesso anticipato. Siete in hype per questo ritorno? Fatecelo sapere con un commento!

Rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le novità dal mondo videoludico e non solo. Per acquistare videogames a prezzo scontato, invece, date un’occhiata alle offerte di Instant Gaming.