Jumanji: Il Videogioco è in arrivo su PS5

Jumanji: Il Videogioco è in arrivo con una Enhanced Edition per PS5, con tanto di online e migliorie grafiche

Partendo dalla versione del 2019 questa edizione di Jumanji: Il Videogioco, in arrivo esclusivamente per PS5, riduce i tempi di caricamento, aggiunge la risoluzione 4k dinamica, l’HDR e il framerate fino a 120FPS. Con il cuore del gioco completamente invariato rispetto alla versione current-gen, Jumanji: Il Videogioco è in arrivo nel mese di Ottobre per la gioia dei fan di uno dei film più celebri del cinema moderno.

Dopo due anni, Jumanji: Il Videogioco sbarca su PS5

Basta dire Jumanji per aprire la porta dei ricordi. Il film, magistralmente interpretato da Robin Williams ha fatto proseliti e conquistato tutti coloro che lo hanno visto. Il gioco, uscito nel corso del 2019 in occasione del reboot della pellicola del ’95, portava il gioco di tavolo maledetto più famoso di sempre sulle console casalinghe e portatili dei giocatori di tutto il mondo. In questa versione next-gen di Jumanji: Il Videogioco, oltre alle migliorie grafiche, troviamo anche la tanto attesa (dagli utenti PlayStation) modalità co-op. Si torna quindi nella giungla fino a 4 giocatori online o in locale, per esplorare e avventurarsi nel mondo di gioco nei panni degli esilaranti eroi del remake del classico di Sony Pictures.

Jumanji: Il Videogioco, sviluppato da Outright Games e distribuito da Bandai Namco, sarà disponibile dal 22 Ottobre per PS5. Per ulteriori informazioni sul gioco, recensioni, news e tanto altro ancora non dimenticate di restare connessi su tuttoteK. Inoltre, vi ricordiamo di consultare il catalogo di Instant Gaming per giochi, DLC e tanti contenuti a prezzi scontatissimi. Ciao, e ricordate sempre: nella giungla dovrai stare finché un 5 o un 8 non compare!