Nintendo Direct settembre 2021: fissata l’uscita di Bayonetta 3

Bayonetta 3 era stato annunciato per Switch nel 2017, circa quattro anni fa, ed è nel Nintendo Direct di settembre 2021 che abbiamo finalmente avuto la possibilità di fissare l’uscita

Durante il Nintendo Direct svoltosi a mezzanotte, caratterizzato da una grande quantità di remake, vi erano anche annunci riguardo i nuovi titoli che usciranno nel 2022. Fortunatamente, ci sono state anche delle “bombe” all’interno della presentazione. A due minuti dalla fine del Nintendo Direct, l’atteso Bayonetta 3 sviluppato da Platinum Games si è mostrato con un nuovo trailer ed una finestra di uscita. Ma non si tratta di un trailer qualunque: protagonista di esso è soprattutto il gameplay del nuovo capitolo, insieme anche a due grosse soprese riguardo i personaggi presenti.

Bayonetta 3 cambia aspetto nel Nintendo Direct di settembre 2021, in occasione dell’uscita

Con l’uscita del trailer di Bayonetta 3 nel Nintendo Direct di settembre 2021, notiamo i tratti altamente cinematografici, introducendo anche un Kaiju, mostro tipico dei film sci-fi giapponesi, che si fa strada in una Tokyo devastata, dove le unità di difesa giapponesi tentano invano di contrastarlo. Sbuca Bayonetta poi, con gli iconici tacchi-pistole, che evoca con i suoi poteri un secondo Kaiju contro l’entità nemica. La protagonista appare con dei capelli inediti rispetto ai giochi precedenti, sfoggiando delle prorompenti trecce, forse legate alla trama del gioco. Anche i nemici cambiano forma, prendendo il posto dei demoni o angeli in favore dei già menzionati Kaiju, generati attraverso una sostanza verde e mutaforme.

Nel trailer si mostra anche il combattimento del nuovo capitolo: ci sono mosse che pongono Bayonetta con il potere di prendere il controllo dei mostri giganti e di schierarli nelle battaglie, in modo da sconfiggere anche i nemici più ostici. Alla fine del video, inoltre, appare una sagoma misteriosa ma al contempo facilmente riconoscibile. Si può dire che, dopo le multiple esortazioni da parte dei fan che chiedevano notizie sull’uscita di Bayonetta 3 nei vari Nintendo Direct, in quello di settembre il director Kamiya ha deciso di accontentarli, forse perché al limite della sopportazione, considerato come abbia sempre mostrato di avere un carattere facilmente irritabile verso i giocatori.

Il gioco uscirà nel 2022 su Nintendo Switch. Per ulteriori notizie presentate nel Direct di questa notte, date un’occhiata al nostro sito tuttoteK; infine, passate su Instant Gaming per trovare dei giochi ad un ottimo prezzo.