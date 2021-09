Nintendo Direct settembre 2021: ecco l’annuncio di Actraiser Renaissance

Il Nintendo Direct di settembre 2021 che ha avuto luogo questa notte ha dato spazio all’annuncio di numerosi remake dei classici giochi anni 90′, tra cui quello di Actraiser Renaissance

Nella mezzanotte tra il 23 ed il 24 settembre, il Direct di Nintendo ci ha finalmente mostrato alcune bombe che ancora attendevano conferma; tuttavia, si sente la mancanza di giochi che si sperava sarebbero stati presenti almeno stavolta, come ad esempio il tanto agognato Hollow Knight: Silksong. Nell’elenco dei titoli presentati durante il direct di settembre, molti sono dei classici Nintendo, e fra essi vi è l’annuncio di Actraiser Renaissance, un remake di Actraiser.

Actraiser Renaissance e l’annuncio inatteso al Nintendo Direct di settembre 2021

Actraiser ricevette già quello che poteva essere considerato un suo “successore spirituale” attraverso SolSeraph, sviluppato dallo stesso team di Zeno Clash nel 2019. Qui era possibile assumere un ruolo di totale onnipotenza, diventando il fautore della prosperità o della rovina dei propri fedeli; l’annuncio di Actraiser Renaissance durante un Direct Nintendo (men che meno in quello d settembre 2021) non era dunque ancora mai stato prospettato. In Actraise Renaissance si dovrà guidare il popolo, proteggerlo da mostri invasori, creare miracoli e far rinascere civiltà, liberando dal male le regioni del mondo di gioco attraverso due fasi distinte chiamate “Acts”, ovvero “Atti”.

Con il trailer pubblicato da Square Enix, l’annuncio di Actraiser Renaissance viene accompagnato dall’epica soundtrack in versione rimasterizzata, includendo inoltre quella originale. Sempre presente è la caratteristica grafica in 2D, rinnovata per l’occasione, oltre che all’iconica unione dello scorrimento laterale al combattimento misto tra platformer e hack ‘n’slash. Si ripresenta anche l’inserimento delle fasi simulative con la periferica quasi isometrica, conducendosi nel genere god-game e gestionale.

Se non lo avete mai giocato, sarete allora lieti di sapere che Actraiser Renaissance è già da subito disponibile su PS4, PC, Switch, iOS e Android.