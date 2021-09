Halo Infinite: preload disponibile per gli utenti Xbox Game Pass

A pochi mesi dal lancio ufficiale, Halo Infinite ha reso disponibile il preload per tutti gli iscritti al programma Xbox Game Pass

Sposando un trend che sembra oramai consueto per ogni tipologia di produzioni, siano esse grandi o piccole, anche Halo Infinite si sta facendo attendere più del dovuto. Previsto inizialmente in abbinamento al lancio di Xbox Series X/S, il gioco ha visto slittare la sua data di uscita, in seguito ad una presentazione non certo esaltante (come dimenticare Craig the Brute?). Infine, comunque, sembra proprio che il momento tanto atteso sia sempre più vicino, dato che il gioco firmato 343 Industries debutterà il prossimo Dicembre. E gli iscritti al programma Xbox Game Pass possono già scaricare i dati di preload.

Halo Infinite rende disponibile il preload per gli utenti Xbox Game Pass

Da poche ore, difatti, gli utenti Xbox Series X/S e Xbox One, a patto di essere iscritti al servizio in abbonamento Microsoft, sono in grado di scaricare il primo pacchetto relativo all’atteso ritorno di Master Chief. Ovviamente, dato che mancano ancora diverse settimana al lancio del gioco, il preload non permetterà di installare l’intero software, ma si limiterà a permettere il download di una piccola quantità di dati, un esiguo placeholder del peso di 280,2 MB.

343 Industries ha recentemente spiegato perchè non abbiamo visto ulteriore materiale relativo alla campagna di gioco, nonostante il lancio di Halo Infinite sia oramai alle porte, promettendo comunque di mostrare qualcosa proprio a ridosso dell’uscita del gioco. Nel mentre, è stato comunicato che in programma una seconda beta multiplayer, che comprenderà la modalità 4v4 Big Team Battle.

Halo Infinite sarà disponibile per Xbox Series X/S, Xbox One e PC a partire dal prossimo 8 Dicembre, e noi di tuttoteK siamo davvero curiosi di metterci le mani sopra. Se nel mentre volete ingannare l’attesa, vi ricordiamo che su Instant Gaming potrete trovare tantissime offerte dedicate al mondo dei videogiochi.