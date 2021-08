Halo Infinite: ecco perché non abbiamo visto la Campagna durante la Gamescom

Dopo essere passato sotto i riflettori dell’Opening Night Live della Gamescom 2021, molti fan si sono lamentati dell’impossibilità di vedere la Campagna di Halo Infinite: ecco di seguito spiegate le motivazioni per cui non è stato mostrato nulla della modalità singleplayer

Durante la conferenza di apertura della Gamescom di quest’anno, c’è stato spazio anche per il celeberrimo Halo Infinite, di cui è stata rivelata finalmente la data di uscita ufficiale (prevista per l’8 dicembre 2021). Ciononostante, non abbiamo potuto vedere ancora nulla sulla campagna in singleplayer, scontentando molti fan che non vedevano l’ora di avere qualche informazione in più sul gioco. Ciò ha suscitato anche preoccupazione nella community: il gioco è in uscita tra poco più di un paio di mesi, e l’unico trailer legato alla campagna risale a più di un anno fa. Alla luce di tutto ciò, il direttore creativo di Halo Infinite, Jospeh Staten, si è espresso sul motivo dell’assenza della campagna in singleplayer nella campagna pubblicitaria del gioco durante la Gamescom.

Ecco perché non abbiamo potuto vedere la campagna di Halo Infinite durante la Gamescom

Staten ha rilasciato le sue dichiarazioni sull’assenza della campagna di Halo Infinite alla Gamescom in un post sul blog ufficiale del gioco. Il direttore creativo ha iniziato affermando che il disappunto del pubblico per non aver visto nessun gameplay della campagna è stato recepito, per poi aggiungere quanto segue:

Siamo in una fase critica dell’avventura in volo che è Halo Infinite, quindi è estremamente importante evitare distrazioni e rimanere concentrati solo sui nostri doveri più critici. Per la Campagna, ciò significa impegnarsi al massimo per garantire che l’esperienze che potrete giocare dall’8 dicembre sia la migliore possibile. Le demo di gioco e i trailer non solo richiedono una quantità enorme di sforzo per farli bene, ma tolgono anche tempo ad altre attività come la gestione dei bug e altri doveri di fine sviluppo.

Quindi la spiegazione è che, nella creazione di una demo di gioco o un trailer, viene sottratto tempo prezioso allo sviluppo del gioco, cosa che 343 Industries a quanto pare non si può permettere in questo momento dello sviluppo. Staten ha poi provveduto a rianimare l’hype, affermando di star giocando campagna di gioco e che non vede l’ora di tornare a casa (dalla Gamescom) per continuare la propria partita:

Spero che tutti voi traggate conforto dal fatto che, onestamente, non vedo l’ora di tornare a casa, avviare il gioco e premere ‘Continua’. Non importa quante volte ci giochi, Halo Infinite rimane, fondamentalmente, super divertente da giocare, e non vediamo l’ora di condividere tutto il divertimento con voi attraverso i gameplay, i trailer e gli altri contenuti una volta che questo volo sarà atterrato in sicurezza.

