DOOM Eternal: The Ancient Gods Parte 2 è finalmente disponibile per Switch

The Ancient Gods Parte 2, il secondo DLC stand alone di DOOM Eternal, è finalmente disponibile anche su Nintendo Switch

DOOM Eternal, l’ultimo FPS pubblicato da Bethesda, è stato accolto in maniera estremamente positiva sia dalla critica che da i videogiocatori e successivamente le sue due espansioni hanno continuato a riscuotere successo.

Questi DLC stand alone ormai sono disponibili su quasi tutte le piattaforme ma purtroppo non sulla console ibrida di Nintendo. Adesso però la situazione è finalmente cambiata, dato che The Ancient Gods Parte 2, il secondo DLC stand alone dell’acclamato titolo di id Software, è finalmente disponibile anche su Switch.

The Ancient Gods Parte 2 arriva anche su Nintendo Switch!

The Ancient Gods Parte 2, l’espansione conclusiva della campagna per giocatore singolo di DOOM Eternal, è ora disponibile su Nintendo Switch. Imbraccia il Martello delle Sentinelle e cingi d’assedio Immora, la roccaforte del Signore Oscuro, nella battaglia finale che ricaccerà le orde demoniache negli abissi dell’Inferno una volta per tutte. In modalità TV o portatile, l’epica guerra dello Slayer contro le forze del male giunge oggi alla sua conclusione.

DOOM Eternal: The Ancient Gods Parte 2 è disponibile come acquisto separato o incluso nella Deluxe Edition di DOOM Eternal. Entrambe le versioni sono disponibili da subito su Nintendo eShop e presso rivenditori digitali selezionati. Se possedete una Nintendo Switch e amate gli FPS, non potete assolutamente lasciarvi sfuggire questa fenomenale espansione.

DOOM Eternal e The Ancient Gods Parte 2 sono disponibili ora per PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X | S.