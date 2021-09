Recensione Big Roumble Boxing: Creed Champions, più picchiaduro arcade che simulatore di boxe

In questa recensione vi parleremo di Big Roumble Boxing: Creed Champions il videogioco di boxe ispirato dalla saga cinematografica di Rocky

Gli ultimi anni sono stati poveri di soddisfazioni per gli amanti dei videogiochi dedicati alla boxe. Questo anche perché, nonostante il suo grande successo, il mondo videoludico non si è mai particolarmente interessato alla saga di Creed. Big Roumble Boxing: Creed Champions, di cui parleremo in questa recensione, rappresenta infatti solamente il secondo tentativo di realizzare un gioco basato sui film con protagonista Michael B. Jordan.

Ad occuparsi del suo sviluppo è stato il team di Survios, che si era già occupato del gioco VR Creed: Rise to Glory, l’unico altro titolo ispirato al franchise. Per questo nuovo prodotto lo studio ha scelto un approccio più classico e ha tratto ispirazione dal classico modello arcade per realizzare un simulatore semplice, nelle intenzioni facile da imparare ma difficile da padroneggiare. Non ha puntato quindi sul realismo o sulla profondità, ma piuttosto sull’immediatezza. Scopriamo insieme se il loro tentativo ha avuto esito positivo.

Quarant’anni di storia

Cominciamo questa nostra recensione osservando le fonti dalla quali Big Roumble Boxing: Creed Champions trae ispirazione per il suo contenuto. Oltre ai già citati film di Creed, il titolo fa riferimento anche alla originale saga di Rocky. Di fatti, il roster è composto da pugili provenienti sia dalle più recenti pellicole sia dai titoli storici. Tra di essi troviamo Ivan Drago, Apollo e Adonis Creed, Ricky Conlan e ovviamente Rocky Balboa. A completare il gruppo ci sono poi dei personaggi originali.

Per quanto non sia presente una vera modalità storia, un breve arco narrativo è stato preparato per ogni pugile ed è accessibile attraverso la modalità Arcade, all’interno della quale il giocatore è chiamato ad affrontare una serie di incontri dalla difficolta crescente. Oltre a questa, è presente anche la modalità Versus, che ci permette di affrontare un singolo incontro contro l’intelligenza virtuale o contro un altro giocatore in multiplayer locale. Il successo in entrambe le modalità permetterà di sbloccare contenuti estetici e nuovi combattenti.

Non importa come colpisci – Recensione Big Roumble Boxing: Creed Champions

L’importante è come sai resistere ai colpi: questo è l’insegnamento di Rocky. La lezione è però solo in parte applicabile al gioco di cui stiamo parlando, il cui gameplay è tendenzialmente sbilanciato verso l’offensiva. Si ha la possibilità di parare e schivare i colpi, ma è l’attacco la componente più importante della meccanica di gioco e, di fatti, esso è suddiviso in tre diversi tipi di colpo: leggero, pesante e presa. Per vincere gli incontri è necessario imparare a realizzare combinazioni che contengono tutti i tipi.

I pugili sono a loro volta divisi in tre diverse categorie: ci sono i Picchiatori, lenti ma capaci di infliggere molti danni con un singolo cazzotto, gli Aggressori, che sono in assoluto i più rapidi nel portare i colpi, e i Generali, che non eccellono in nessun aspetto ma sono in grado di fare tutto. Per ottenere la vittoria, il giocatore deve quindi comprendere le caratteristiche del personaggio che sceglie, ma solo sino a un certo punto: i pugili si differenziano solo per la velocità e la potenza. Di conseguenza, una volta che si è preso familiarità con i comandi la scelta del combattente influenza poco il combattimento.

Parlando di comandi, questi sono sin troppo semplici e, se da una parte consentono di acquisire familiarità con il gioco in breve tempo, dall’altra rendono troppo ripetitivi scontri e limitano la longevità del titolo. Alla fine dei conti, quello che si percepisce e che il gioco non punta a essere un simulatore del pugilato, ma un picchiaduro in pieno stile arcade.

Vestito per combattere – Recensione Big Roumble Boxing: Creed Champions

Uno degli aspetti che non abbiamo ancora trattato in questa recensione è la resa grafica, che è uno dei punti di forza di Big Roumble Boxing: Creed Champions. I modelli dei pugili sono realizzati molto bene, anche se il design di quelli non tratti dalla saga cinematografica è forse un po’ troppo caricaturale. Questi non sono soddisfacenti solamente dal punto di vista estetico, ma anche per quanto riguarda l’animazione, che è caratterizzata da movimenti precisi e fluidi. Similmente ben realizzate sono anche le 13 arene all’interno delle quali hanno luogo gli incontri.

Per quanto riguarda l’aspetti visivo, la maggiore criticità si trova nella povertà dei dettagli. I colpi, per esempio, non lasciano segni sui volti dei pugili; le cutscene, presenti nella modalità Arcade, sono sprovviste di animazioni e al loro interno i pugili indossano sempre il completo da combattimento. Un altro elemento riconducibile all’estetica che poteva essere gestito in maniera migliore è la colonna sonora. Composta dalle iconiche canzoni della saga cinematografica, essa è sempre presente, anche durante i combattimenti, e non è difficile immaginare come, alla lunga, possa diventare fastidiosa.

Conclusioni

Nelle varie parti della recensione, si è messo più volte in mostra come Big Roumble Boxing: Creed Champions sia un gioco ben realizzato ma, allo stesso tempo, piuttosto limitato in termini di profondità e di longevità. Questo non è però da attribuirsi a un errore del team di sviluppo quanto piuttosto all’adempimento di una precisa volontà.

L’intenzione degli sviluppatori era quella di realizzare un titolo arcade con cui un giocatore casuale, attirato magari dalla famosa ambientazione, possa divertirsi senza dovere impegnarsi troppo e, rispetto a questo obbiettivo, il gioco è riuscito alla perfezione. D’altra parte, il titolo è destinato a no soddisfare chi è alla ricerca di un simulatore di boxe, o di una esperienza di gioco complessa.

La data di uscita di Big Roumble Boxing: Creed Champions è stata fissata per il prossimo 3 Settembre. Il gioco sarà disponibile per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Continuate a seguirci su tuttoteK per leggere recensioni, anteprime e approfondimenti dedicati ai migliori titoli del presente e del passato. Per acquistare questo e tantissimi altri giochi, vi invitiamo a dare un’occhiata al vasto catalogo di Instant Gaming.

