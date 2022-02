Good Game: 3 tornei per formarsi con Gi Group

Gi Group, in collaborazione con 2WATCH, avvia “Good Game, boosta il tuo futuro”, l’iniziativa che avvicina il mondo del gaming a quello del lavoro. Il gruppo è tra i primi player nel mercato nazionale del lavoro a misurarsi con l’universo degli eSport promuovendo 3 tornei per orientare e sensibilizzare i giovani al mondo del lavoro

Il mondo del Gaming in Italia cresce a dismisura, oltre 2 miliardi di fatturato annuo e una crescita del 21,9% nel 2021. Inoltre, il movimento degli Esport registra un giro d’affari di 45 milioni di euro con un potenziale di crescita da non sottovalutare. Proprio per questo Gi Group, in partnership con 2WATCH, ha deciso di dare vita a “Good Game, Boosta il tuo futuro”, l’iniziativa per intercettare la Generazione Z ed i Gamer. Questa iniziativa vuole avvicinare il mondo del Gaming a quello del lavoro, e vede Gi Group come uno dei primi player nel mercato nazionale del lavoro a misurarsi con il mondo Esport. Questo avverrà tramite la promozione di 3 tornei per orientare e sensibilizzare i giovani al mondo del lavoro.

Gi Group e 2Watch avviano la “Good Game, Boosta il tuo futuro”

Le piattaforme streaming ed il nuovo concetto di TV vengono utilizzati dalla Generazione Z e dai digital creator non solo per il Gaming. Ad oggi, si parla anche di sport, politica, cultura, educazione, socializzazione, musica ed eventi. L’esperienza di gioco diventa, quindi, uno strumento di espressione e consente ai più giovani di sviluppare una serie di competenze che possono fare la differenza anche nel mondo del lavoro. “Good Game, Boosta il tuo futuro” è l’iniziativa pronta ad aiutare gamer e Gen Z ad approfittare dei grossi cambiamenti che stanno avvenendo in questi anni nel panorama Esport italiano e non solo.

Il mondo del lavoro e il Gaming sono due ambiti molto più affini di quanto si pensi. A confermarlo, lo sviluppo e il consolidamento di determinate Soft Skill, maturate “In Game”, che si dimostrano poi elementi distintivi per l’ingresso e il successo dei futuri professionisti nel mondo del lavoro. Basti pensare a competenze come il lavoro di squadra, la gestione dello stress, la definizione di una strategia o la leadership. Inoltre, nuove professioni si stanno affermando offrendo numerosi sbocchi occupazionali per i più giovani, che possono così unire passione ed esperienze professionali. Il fine di questa iniziativa è proprio quello di supportare i professionisti del futuro nell’individuazione di opportunità professionali con un linguaggio loro vicino, quello del gioco; da qui il claim “Boosta il tuo futuro”. Siamo quindi orgogliosi di annunciare la nostra collaborazione con 2WATCH.

Queste le parole di Elena Sensi, Direttore Marketing di Gi Group. Seguite poi dal commento di Fabrizio Perrone, CEO di 2WATCH, realtà entrata da tempo a far parte del circuito dell’OIES.

Crediamo fortemente che i videogiochi possano contribuire allo sviluppo di capacità e competenze che i giovani potranno offrire nel mercato del lavoro. Ormai giocare ai videogame non è più un semplice hobby ma una condizione in cui l’utente sviluppa rapporti sociali, interagisce con dinamiche evolute spesso in lingua straniera, crea una propria identità e autorità verso il gruppo di compagni di gioco e si misura contro prove sempre più difficili. Siamo entusiasti della partnership con Gi Group che ci ha permesso di offrire alla nostra audience delle possibilità concrete per migliorare il loro futuro professionale”.

L’iniziativa “Good Game” è una Brand Experience a 360° sulla base di contenuti formativi e di orientamento pensati appositamente per i Gamer. I tornei di Fifa 22, Fortnite e Clash Royale saranno animati dal Casting di 3 talent d’eccezione. Avranno l’opportunità di mettersi in gioco, migliorare le proprie abilità di tattica e strategia, produrre contenuti di valore e sviluppare competenze di leadership, relazione interpersonale e gestione dello stress.

Questi fattori possono sia favorire la scoperta del proprio talento sia potenziare quelle competenze che rendono un candidato appetibile sul mercato. Gi Group metterà in palio per tutti i partecipanti un video colloquio di orientamento con un recruiter di filiale Per i 26 finalisti ci sarà un percorso di Career Coaching con un esperto di Intoo, la società di Gi Group leader nei servizi di sviluppo e transizione di carriera, volto alla definizione del proprio futuro professionale. I tre vincitori si aggiudicheranno inoltre una poltrona da gaming NACON.

