Elden Ring: i server non saranno disponibili per manutenzione a breve

I server di Elden Ring saranno sottoposti a manutenzione questa settimana per migliorare le funzioni multiplayer. L’account ufficiale del gioco ha twittato date e orari per la manutenzione sulle piattaforme Steam e PlayStation. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Elden Ring: FromSoftware cerca di migliorare lo stato dei server per fare “spazio” per tutti i giocatori

Su Steam, la manutenzione dei server del nuovo gioco di punta di FromSoftware inizierà il 1° marzo alle 5:00 e durerà fino alle ore 6:00. Su PlayStation, la manutenzione avrà inizio il 1° marzo alle 3:00 e durerà fino alle ore 4:00. I server di Elden Ring hanno sofferto di problemi sin dal lancio, a causa dell’enorme afflusso di giocatori sulle varie piattaforme.

The #ELDENRING #Steam maintenance period will take place on 📅 March 1 at: 5:00am-6:00am CEST

1:00pm-2:00pm JST

8:00pm-9:00pm PST (February 28) — ELDEN RING (@ELDENRING) February 28, 2022

Un messaggio di connessione fallita alla rete è stato riscontrato da molti giocatori che non sono riusciti a connettersi online di recente. Si spera che questa nuova manutenzione migliori la stabilità online. Il problema del quale vi abbiamo parlato ha fatto seguito a un’altra criticità con i server PC di Dark Souls che alcuni temevano avrebbe avuto un impatto anche su questa nuova produzione targata FromSoftware. A proposito di server multiplayer, nelle ultime ore vi abbiamo spiegato come connettersi e giocare online proprio su Elden Ring e come salire di livello facilmente sullo stesso titolo. Inoltre vi abbiamo mostrato anche come usare le Ceneri, altra meccanica fondamentale del titolo in questione.

