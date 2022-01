OIES: assegnati i primi badge nei settori Esports e Gaming

L’OIES ha annunciato i primi badge assegnati a team ed agenzie del mondo Esports e Gaming. Dall’Inter Esports agli MCES passando per l’innovativa 2Watch, vediamo, inoltre, i primi professionisti ad ottenere il Badge

L’Osservatorio Italiano Esports, in breve OIES, ha rilasciato i primi badge ad operatori del mondo Esports e gaming a cui è stata accertata la competenza nell’offrire consulenza in suddetto ambito.Il badge, ottenibile solo superando un test, ha lo scopo di rendere il mercato più inclusivo e aperto all’innovazione. L’attestazione, con validità annuale, consiste in un riconoscimento provvisto di QR Code che può essere inserito nei materiali di comunicazione fisici e digitali, rendendo l’operatore riconoscibile come qualificato dalle aziende che ricercano determinati servizi nel mercato dell’Esport.

L’Osservatorio Italiano Esports ha messo a disposizione anche un corso on demand di preparazione al test per l’ottenimento del Badge. Il corso si chiama “l’Esports for Business” e non solo prepara gli operatori al test dell’OIES Badge, ma è un corso per approfondire gli argomenti della consulenza in ambito Esports, attraverso le docenze di alcuni dei massimi esperti del settore.

OIES Badge: un riconoscimento di valore

Non solo team o agenzie, ma anche singoli professionisti tra i primi a ricevere il badge. Per l’osservatorio italiano Esports è un traguardo molto importante, soprattutto per il panorama esportivo italiano, vista la mancanza di un riconoscimento come quello del OIES badge fino a questo momento. Per la prima volta, infatti, gli operatori con competenze qualificate nel proporre servizi in Esports e Gaming marketing, saranno riconoscibili ed iscritti al Registro Pubblico degli Esports, il primo elenco professionale di questo settore.

Grazie a questo riconoscimento, le aziende che vorranno investire nel mondo del mondo Esport saranno in grado di comprendere agevolmente a che società o professionista affidarsi per ricevere consulenza o creare nuovi progetti. L’OIES specifica che il Badge non è un riconoscimento rivolto solo alle società che già operano nel settore, ma è uno strumento accessibile ed idoneo anche alle realtà emergenti che vorranno affermarsi con autorevolezza su questo mercato.

Questo è un traguardo storico per l’Osservatorio Italiano Esports. Rilasciando i primi OIES Badge mettiamo a disposizione del mercato uno strumento che innalza il livello professionale degli operatori, e offre alle aziende un sicuro quadro di quelli con le capacità progettuali necessarie per sviluppare business. La nostra volontà è di restituire un sistema inclusivo, che permetta alle competenze di emergere, al di là della forza economica dei singoli. Crediamo fortemente che il mercato esportivo italiano crescerà con l’innovazione e la qualità dei servizi erogati.

Di seguito vi elenchiamo le prime agenzie e team che hanno ricevuto l’OIES Badge nel primo rilascio:

AGENZIE TEAM Iquii Inter Esports Infront Monza Esports Hellodì MCES Italia ProGaming Italia Flex4 eSports 2Watch Outplayed Azerion Arkage Orbita Creative Management Association (CMA) OneLab Milano

Queste erano le ultime novità relative al mondo dell'Osservatorio Italiano Esport.