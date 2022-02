OIES: Esports Reputation Report, i risultati del Q4 2021

L’OIES presenta l’Esports Reputation Report relativo all’ultimo quadrimestre del 2021: l’Inter è il team preferito di Serie A, mentre i Qlash sono il team Esport più seguito

L’OIES, dopo aver rilasciato i primi badge che qualificano i professionisti del settore, rilascia l‘Esports Reputation Report relativo al Q4 del 2021. Insieme al suo monitoring partner KPI6, ha effettuato una ricerca sui brand più riconosciuti nel settore Esport, con l’obiettivo di tracciare la crescita della reputazione positiva degli operatori esportivi nel panorama italiano. L’indicatore realizzato da KPI6, l’indice di crescita positiva (ICP), valuta congiuntamente il volume delle conversazioni, l’engagement rate e il sentiment score sui social.

OIES: Esports Reputation Report, chi e cosa attira di più l’attenzione del mondo Esport

Tra i team Esports più chiacchiarati troviamo i QLASH, seguiti dagli Exeed ed i Mkers, con una crescita. Da notare che nella TOP 5 possiamo trovare i Reply Totem, che si sono distinti per i loro successi sul campo, soprattutto nel circuito di Apex Legends. I giochi più amati nel campo Esport rimangono ancora FIFA e Fortnite. Da notare come il mercato italiano non sia al pari di quello mondiale con League of Legends “solo” in quinta posizione. Naturalmente, i giocatori più seguiti rispettano la classifica dei giochi più giocati nel mercato italiano. Infatti, al primo posto troviamo AyarBaffo, pro-player di Fortnite che continua a dimostrare la sua capacità di generare attenzione nonostante il momento poco stabile che sta vivendo nella scena Esports.

Lo studio dell’OIES (l’Esports Reputation Report) è stato effettuato anche in rispetto ai commentatori più seguiti. Al primo posto non stupisce vedere Francesco Lombardo, il giornalista esportivo più attivo in Italia. Subito dopo troviamo Roberto Prampolini, uno dei caster più seguiti della scena italiana di League of Legends.

Parlando di Brand che si sono affacciati prima al mondo sportivo e poi a quello esportivo, possiamo notare come l’Inter abbia registrato una crescita significativa, passando dal settimo posto del quadrimestre precedente alla prima posizione. Male Juventus, Napoli e Roma che perdono posti in classifica, mentre dà subito all’occhio il 13esimo posto della Salernitana, new entry della prossima eSerieA TIM.

Un’ultima ricerca è stata fatta sui loghi associati alla parola Esport. Attraverso uno studio di Image Recognition sui diversi post che menzionano la parola “Esport”, è stato possibile notare che i principali loghi associati a questi contenuti sono PlayStation ed Electronic Arts. Se, però, vogliamo uscire dal mondo videoludico, possiamo notare che i primi brand sono Adidas per il fashion e Sky per l’intrattenimento.

