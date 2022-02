Animali Fantastici i Segreti di Silente, uscito il nuovo trailer

Finalmente possiamo gustarci il nuovo trailer del terzo capitolo di Animali Fantastici

Un po’ più tardi delle aspettative è uscito il nuovo trailer di Animali Fantastici i Segreti di Silente.

Il terzo capitolo della saga ha avuto una storia piuttosto travagliata, ha avuto diversi ritardi e ha subito vari stop sia a causa della pandemia, sia a causa di vicende personali legate alla vita degli attori e della coautrice della stessa.

Ma pare che finalmente siamo riusciti a trovare il bandolo della matassa e sembra che la pellicola raggiungerà le sale italiane il prossimo 13 Aprile.

A poco più di un mese dall’uscita nelle sale possiamo gustarci il trailer qui.

Il cast

Jude Law tonerà perfettamente nei panni di Albus Silente, Mads, Mikkelsen sarà la new entry che darà il nuovo volto a Gellert Grinderlwald, Eddie Redmayne tornerà nei panni del magizoologo protagonista e Dan Fogler darà di nuovo interpretazione all’intrepido babbano Jacob, rivedremo anche Ezra Miller che tornerà a vestire i panni di Credence e si spera che in questo terzo capitolo verrà rivelata una volta per tutte la verità sulla sua identità, poi avremo Alison Sudol ancora nei panni di Queenie, incontreremo per la prima volta il giovane Abeforth Silente che sarà interpretato da Richard Coyle, rivedremo Callum Turner nei panni di Theseus, il “fratello responsabile” di Newt, Victoria Yeates sarà di nuovo Bunty e William Nadylam interpreterà Yusuf Kama.

Inoltre saranno introdotti dei personaggi completamenti nuovi: Jessica Williams sarà Lally, Oliver Masucci interpreterà Anton Vogel, Dave Wong sarà Liu Tao, Poppy Corby-Tuech presterà il suo volto per Vinda, mentre Maria Fernanda Cândido sarà Vicência Santos e Aleksandr Kuznetsov vestirà i panni di Helmut.

La trama

Albus Silente, sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald, ha tutte le intenzioni di impadronirsi del mondo magico per farlo uscire allo scoperto ed assicurarsi il predominio dei maghi sui babbani. Silente non è in grado di fermarlo da solo ed è per questo che chiederà aiuto al magizoologo, nonché suo ex studente, Newt Scamander, affidandogli il compito di guidare un’intrepida squadra di maghi, streghe e un coraggioso Babbano pasticcere (Jacob) in una pericolosa missione, dove si troveranno al centro di uno scontro con la crescente legione dei seguaci di Grindelwald, incontrando vecchie e nuove creature.

E voi siete curiosi di vedere il bene a il male scontrarsi di nuovo nel mondo magico? Fatecelo sapere in un commento!

