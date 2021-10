Forza Horizon 5: disponibile il pre-load e svelato il peso in GB

A partire da oggi, Playground Games ha confermato il pre-load di Forza Horizon 5, svelando anche il peso del gioco completo al day one: scopriamo insieme tutti i dettagli

La libreria delle esclusive Microsoft sta per allargarsi con titoli decisamente molto importanti. Se a dicembre (speriamo) vedremo finalmente l’uscita di Halo Infinte, nel mese di novembre arriverà sugli scaffali Forza Horizon 5, il nuovo capitolo di una delle serie automobilistiche più apprezzate dagli appassionati. Il titolo è entrato ufficialmente in fase gold qualche giorno fa, e insieme a tantissime novità su campagna, il numero delle auto disponibili e qualche dettaglio tecnico (come l’utilizzo del Ray Tracing nella gestione dell’audio sulla versione PC), oggi Playground Games ha finalmente reso disponibile il pre-load del gioco. E non solo.

Sia che siate abbonati al servizio Game Pass di Microsoft sia che non lo siate, a partire da oggi, 22 ottobre, potete pre-scaricare il gioco su tutte le piattaforme. Ovviamente, una volta che viene reso disponibile il pre-load, viene anche inevitabilmente svelato il peso del gioco al day one (senza quindi aggiornamenti di sorta). Quanto peserà Forza Horizon 5 sulle varie piattaforme? Scopriamolo insieme nel prossimo paragrafo.

Forza Horizon 5: disponibili pre-load e peso del titolo!

Su PC e su Xbox Series X | S, Forza Horizon 5 peserà, al day one, 103 GB, mentre su Xbox One peserà 116 GB. La differenza di peso è dovuta alla presenza dell’SSD nelle versioni “next-gen” e PC, che ha permesso l’installazione di asset ottimizzati per lo streaming a banda larga. Potrà sembrare una differenza minima, certamente, ma è pur sempre una differenza.

Un peso decisamente non da poco, quindi preparate le vostre macchine al pre-load di Forza Horizon 5! Vi ricordiamo che il titolo sarà disponibile su PC, Xbox Series X | S e Xbox One a partire dal prossimo 9 novembre. Fateci sapere qua sotto che cosa ne pensate della serie di Playground Games, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!