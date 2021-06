E3 2021: trailer e data d’uscita di Forza Horizon 5

Nell’evento Xbox/Bethesda di questo E3 2021 è arrivato il trailer con data d’uscita di Forza Horizon 5, il nuovo capitolo della saga automobilistica

Dopo una lunga attesa finalmente è arrivato anche l’annuncio della data d’uscita di Forza Horizon 5 tramite il trailer mandato in onda durante l’E3 2021. Già nei mesi scorsi si era iniziato a parlare di questo titolo, con varie speculazioni. Uno dei rumor principale riguardava addirittura l’ambientazione del gioco, confermata dal nuovo trailer. Per maggiori dettagli vi invitiamo a leggere il nostro articolo. Andiamo adesso a vedere il trailer e la data d’uscita di questo nuovo capitolo.

Le macchine ritornano all’E3 2021 il trailer della data d’uscita di Forza Horizon 5

Già l’anno scorso molti fan hanno atteso con ansia l’annuncio di questo titolo, ma sono rimasti alquanto delusi vista la sua assenza. Dallo scorso Xbox Game Showcase sono trascorsi mesi, ma non sono mai arrivate news ufficiali da parte di Microsoft. Eppure fino ad oggi tutti abbiamo sperato che venisse annunciato e finalmente eccoci qui, pronti a condividere con tutti voi il trailer ufficiale di Forza Horizon 5.

Qui sopra in calce possiamo ammirare il nuovo annuncio da parte di Xbox di una delle sue esclusive più attese di sempre. Tuttavia in questo E3 2021 le novità non sono mancate. Per sapere di più e non perdervi tutti gli annunci relativi a questo enorme evento, vi basterà consultare il nostro sito dove troverete tutto ciò che riguarda l’E3. Inoltre, per avere una panoramica dell’Xbox & Bethesda Showcase, vi invitiamo a leggere l’articolo di recap nel quale saranno elencate tutte le news relative all’evento.

Ricordiamo che Forza Horizon 5 sarà esclusiva Xbox e quindi sarà giocabile solamente su Xbox Series X|S e su PC a partire dal 9 novembre. Inoltre il titolo dovrebbe arrivare anche su Xbox Game Pass già dal day one. Cosa ne pensate di questo nuovo capitolo?