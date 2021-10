Forza Horizon 5: il gioco è ufficialmente in fase gold

Una delle esclusive Microsoft più attese, Forza Horizon 5, è ufficialmente in fase gold. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in questa news dedicata

Una manciata di settimane ci separano dall’uscita di Forza Horizon 5; quinto capitolo della serie dedicata alle corse automobilistiche. Forza Horizon 5, di cui è stato annunciato poche ore fa l’ingresso ufficiale in fase gold, sarà un’esclusiva Microsoft e promette di offrire ai giocatori, agli appassionati e perché no, anche ai neofiti, un’esperienza di guida senza eguali e senza precedenti. Di recente è stato presentato un video (che vi invitiamo a guardare) sulle differenze in termini tecnici tra modalità Performance e Qualità, date un’occhiata!

Forza Horizon 5: fase gold ed uscita imminente

Come abbiamo detto poc’anzi, tramite un tweet è stato annunciato l’ingresso in fase gold di Forza Horizon 5. Poco ci separa ormai dall’uscita di una delle esclusive Microsoft più attese. L’ingresso in fase gold determina uno stato dello sviluppo del titolo molto molto avanzato. Ciò non significa che i ragazzi di Playground Games non metteranno più mano al gioco ma che, gli interventi che d’ora in poi verranno fatti, andranno a trattare una serie di dettagli e rifiniture di cui il titolo necessita. Ecco intanto il cinguettio con cui è stato annunciato il tutto:

I feel so incredibly honored to share these words on behalf of everyone who worked on #ForzaHorizon5: We've Gone Gold! 🏆 I can't wait for you all to experience the game as we gear up to launch. For now, get acquainted with the music of Horizon Mexico: https://t.co/Zuq0fr4yHt pic.twitter.com/QZhJzxuVGP — Alan Walsh 🏳️‍🌈 🇲🇽 #ForzaHorizon5 (@BeetleComet) October 18, 2021

Forza Horizon 5 sarà messo a disposizione sul mercato e in tutti gli store fisici e digitali a partire dal prossimo 9 novembre 2021. Il titolo, così come altre esclusive Microsoft, sarà anche disponibile a partire dal day one su Xbox Game Pass (di cui qui trovate una guida a quelli che sono i migliori giochi presenti nell’offerta del servizio). Qualora invece vogliate controllare i requisiti minimi e consigliati per la versione PC date un’occhiata al nostro articolo.

