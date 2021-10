Halo Infinite: niente Ray Tracing su PC al lancio!

Recentemente, 343 Industries ha confermato che la versione PC di Halo Infinite avrà, fra le tante feature esclusive, anche il Ray Tracing, ma purtroppo non al lancio: scopriamo insieme i vari dettagli

Dopo attese infinite e sfortunati rinvii, 343 Industries si appresta a lanciare il titolo di punta delle esclusive Microsoft, Halo Infinite, il prossimo 8 dicembre su Xbox Series X | S, Xbox One e PC. Recenti rumor vorrebbero un interessante trailer dedicato alla campagna in arrivo nel prossimo periodo, forse in concomitanza dell’evento annunciato da Microsoft per i vent’anni della divisione Xbox, ma nulla di certo. Quel che è certo è invece che, nelle scorse ore, proprio gli sviluppatori hanno divulgato un trailer esteso e pieno di dettagli sulla versione PC di Halo Infinite, su quali feature saranno incluse a partire dal lancio o dai mesi successivi.

Il supporto ai monitor ultrawide, la presenza di ampie opzioni di personalizzazione sia grafiche sia di prestazioni e dell’anticheat, ad esempio, sono tutte feature confermate proprio da 343 Industries sin dal lancio. Quel che invece mancherà, purtroppo, è il supporto al Ray Tracing. In un recente post su Xbox Wire, proprio l’azienda ha confermato l’assenza della feature al day one, ma ha anche rassicurato l’utenza affermando che è, attualmente, una delle priorità in merito allo sviluppo.

Halo Infinite: il Ray Tracing si aggiunge alla lista di feature per cui dovremo aspettare!

343 Industries sta infatti “lavorando duramente” con AMD per poter portare il supporto al Ray Tracing il prima possibile, anche se non è ancora stata detta mezza parola sulla possibilità dell’arrivo di questa caratteristica anche per la versione Xbox Series X | S del titolo. Insomma, l’azienda ha diverse promesse da mantenere nei confronti dell’utenza, considerando che anche la Campagna co-op e la modalità Forgia saranno assenti al momento del lancio!

Bisognerà aspettare per quel che riguarda il Ray Tracing in Halo Infinite, insomma, ma rimane il fatto che l’uscita del titolo sarà una delle più importanti di questo fine 2021, tutto dedicato ai rinvii. Fateci sapere qua sotto che cosa ne pensate, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!