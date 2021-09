Forza Horizon 5: il titolo conterà più di 400 auto

Playground Games ha rilasciato una lista parziale dei veicoli presenti nel prossimo capitolo della serie Forza. Dalla lista risulta che Forza Horizon 5 conterà più di 400 auto

Da tempo ormai quasi ogni titolo di guida, che sia arcade o meno, cerca di ampliare sempre più il proprio roaster di veicoli. Questo per godere della varietà e della diversa responsività di ogni auto. Così come è stato per il quarto capitolo, anche Forza Horizon 5 conterrà oltre 400 auto, tutte da provare. Questo numero tuttavia sembra destinato ad aumentare nelle prossime settimane avvicinandoci al lancio del titolo.

Il prossimo Forza Horizon 5 avrà un totale di oltre 400 auto

In questi giorni Playground Games ha svelato la lista, purtroppo ancora parziale, contente tutti i veicoli presenti nel prossimo titolo della serie Forza. Da quanto emerge, all’interno di Forza Horizon 5 potremo testare e ammirare più di 400 auto. Se infatti il quarto capitolo contava circa 450 macchine, possiamo stimare che anche Forza 5 non sarà da meno. Diverse auto faranno qui il loro debutto. Parliamo della Jaguar Sport XJR-15 del 1991, della Ford Super Duty F-450 DRW Premium del 2020 e della Porsche Taycan Turbo S, sempre dell’anno 2020. Inoltre sarà introdotta anche la nuova Mercedes-AMG ONE, potente sia su strada, che sui tracciati.

Ciascuna di queste macchine potrà essere visualizzata all’interno della modalità Forzavista. Quest’ultima ricordiamo che supporterà il ray tracing su Xbox Series X/S e PC. Tutte le auto ottenute in-game saranno catalogate nel nuovo menu Car Collection. Oltretutto, una volta collezionato un certo numero di macchine per ogni casa costruttrice, otterrete uno “special reward”. Dopo il lancio del gioco, sono previsti diversi update che introdurranno ancora più auto. Queste ultime si otterranno completando i contenuti stagionali attraverso i Festival Playlist. Forza Horizon 5 uscirà il 9 novembre per tutte le piattaforme Microsoft e per PC.

Per acquistare titoli in sconto, andate sul nostro link di Instant Gaming! Per ulteriori news, recensioni e guide, restate sulle pagine di tuttoteK.