Forza Horizon 5 sfrutterà il ray-tracing per il suo design audio

Forza Horizon 5 sfrutterà il ray-tracing per proporre un design audio ancora più realistico, grazie ad un controllo costante delle superfici riflettenti

I vari capitoli del franchise Forza, sia quelli sviluppati da Turn 10 che da Playground Games, si sono sempre contraddistinti per l’impatto visivo sempre eccellente, a cui si è accompagnato un design audio di pari spessore. Ed il prossimo Forza Horizon 5 non sarà certo un’eccezione, come ha dimostrato il reveal del titolo che Microsoft ha mostrato solo qualche settimana fa, che è stato in grado di mettere in mostra un comparto davvero impressionante. I ragazzi di Playground Games, comunque, hanno fornito anche dei dettagli relativi alle implementazioni che hanno investito il comparto audio, che sfrutterà pienamente il ray-tracing.

Forza Horizon 5: il ray-tracing sarà importante anche per il design audio

L’occasione per parlare del design audio della produzione è stata fornita dall’ultimo episodio di Forza Horizon 5: Let’s Go!, nel corso del quale gli sviluppatori hanno confermato l’impiego del ray-tracing per quanto concerne lo sviluppo del comparto sonoro del gioco. Sebbene tale tecnologia sia circoscritta, a livello puramente visivo, soltanto alla modalità Forzavista, rivestirà un’estrema importanza anche per quanto concerne il design audio.

In pratica, stando a quanto riferito da Playground, il titolo sfrutterà il ray-tracing per rendere più realistica la maniera in cui le sorgenti sonore rimbalzeranno sulle varie superfici presenti nell’ambiente, siano esse edifici, pietre o alberi. La distanza e la natura degli oggetti saranno monitorati costantemente, così da restituire una maggiore sensazione di autenticità. Così, a seconda di quanto andremo veloci o del luogo in cui sfrecceremo, potremo udire degli effetti sonori completamente differenti.

Ad esempio, se ci troveremo a girare attraverso una città, potremo udire dei suoni nitidi e forti, mentre il tutto risulterà più attutito nel caso di una foresta. Il lead audio designer Fraser Strachan, inoltre, ha aggiunto che l’audio spaziale, abbinato a delle cuffie, amplificherà sensibilmente tale effetto.

Siete curiosi come noi di tuttoteK di provare il prossimo gioco di Playground Games ed affrontare le sfide che il Messico ha in sebo per voi? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti, magari dopo aver dato uno sguardo anche alle offerte che potete trovare su Instant Gaming.