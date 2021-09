Forza Horizon 5: domani arriveranno novità sulla campagna

Playground Games ha annunciato per domani uno streaming live sulla campagna di Forza Horizon 5, ecco quanto finora è noto sulla stessa

Mancano ancora due mesi a Forza Horizon 5 di Playground Games, ma la vastità del gioco di corse open world e la scarsità di dettagli noti al momento è indice del fatto che c’è ancora molto da rivelare. Nel suo prossimo streaming live Let’s ¡Go!, lo sviluppatore presenterà in anteprima la campagna per giocatore singolo di Horizon Adventure in cui i giocatori di Forza Horizon 5 si tufferanno. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Forza Horizon 5: pare che la campagna sarà molto diversa dal gioco precedente, cosa dobbiamo aspettarci?

Lo streaming con le novità sulla campagna di Forza Horizon 5 andrà in diretta domani alle ore 19 in punto, quindi non dimenticate di mettere il promemoria sul telefono. Su Steam, lo sviluppatore Playground Games ha già risposto a domande sulla progressione e sulle meccaniche che caratterizzeranno il sistema di livellamento. In base a quanto emerso finora pare proprio che il tutto funzionerà in modo molto simile a Forza Horizon 4 (il gioco offriva più di un sistema Prestige). Tuttavia, Playground Games non ha mancato di sottolineare il fatto che la campagna è “abbastanza diversa” dal gioco precedente. Horizon Stories tornerà e ci saranno sei Festival Sites in totale da allestire. Sfortunatamente, sembra che Keira non tornerà mentre la sua amica Haley guida invece il giocatore.

Vi ricordiamo che Forza Horizon 5 uscirà il 9 novembre per Xbox One, Xbox Series X/S e PC insieme al lancio del primo giorno su Xbox Game Pass. Dai un’occhiata agli otto minuti iniziali e scopri le auto di copertura qui con un gameplay più ampio qui. Di recente, il gioco in questione si è mostrato in un trailer di gameplay ad alto tasso adrenalinico in occasione dell’Xbox Games Showcase, per dargli un’occhiata, qualora ve lo foste perso, vi basta fare clic qui. Sono stati poi rivelati anche i requisiti minimi per giocare la versione PC del gioco (spoiler: sono decisamente accessibili, se non vi fidate leggete questo nostro articolo di qualche tempo fa).

