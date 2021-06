Forza Horizon 5: svelati i requisiti per PC

Svelati i requisiti minimi per giocare tramite PC a Forza Horizon 5, l’ultimo capitolo del noto franchise di simulazione di guida

In occasione del E3 2021, durante la conferenza organizzata da Xbox e Bethesda, è stata rivelata la data di uscita ufficiale di Forza Horizon 5, l’ultimo capitolo del noto franchise di simulazione di guida sviluppato da Playground Games. È stato inoltre mostrato un lungo trailer del gioco, tramite il quale è stato possibile rendersi conto quanta attenzione fosse stata posta dagli sviluppatori nella realizzazione della veste grafica del titolo. Nonostante questo, i requisiti minimi per fare girare Forza Horizon 5 su PC, da poco resi noti dallo sviluppatore, non sono certamente proibitivi.

I requisiti minime per giocare a Forza Horizon 5 su PC

I requisiti minime per far girare Forza Horizon 5 su PC, come si è detto, non sono particolarmente stringenti. Questa vale soprattutto per quanto riguarda la scheda grafica richiesta (NVidia 650TI o alternativa equivalente), che non è né una delle più potenti né una delle più costose. Di seguito, l’elenco completo.

Sistema operativo: Windows 10, versione15063.0 o superiore

Processore: Intel i3-4170 @ 3.7Ghz o Intel i5 750 @ 2.67Ghz

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVidia 650TI o AMD R7 250x

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 80 GB di spazio disponibile

È giusto tenere a mente che quelli resi disponibili al momento sono i requisiti minimi e che esiste la possibilità che questi si rivelino piuttosto differenti da quelli che invece saranno i requisiti consigliati, che lo sviluppatore non ha ancora reso noti. Potete leggere questo articolo per scoprire tutti gli altri annunci avvenuti durante lo showcase di Xbox e Bethesda dell’ultima edizione del E3.

